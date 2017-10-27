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27 октября 2017
13:32  27 октября 2017 0

На Урале открылись первые безналичные офисы Сбербанка

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк
Безналичные офисы Сбербанка открываются по всей странеФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге открылось отделение Сбербанка, все операции в котором осуществляются только при помощи банковских карт и онлайн. Помимо столицы Урала, безналичные офисы также появились в Первоуральске и Березовском.

В Сбербанке уверены, что новый формат обслуживания существенно сократит время на проведение операций и сведет к минимуму бумажную работу. Безналичные офисы оборудованы терминалами самообслуживания и высокоскоростным wi-fi.

Несмотря на технологические новинки, Сбербанк не оставит клиентов один на один с терминалами и приложениями. Во всех безналичных офисах консультанты готовы ответить на вопросы о платежах через Сбербанк-онлайн. Кроме того, каждый клиент офиса может бесплатно оформить моментальную банковскую карту, чтобы иметь возможность взаимодействовать с банком без наличных.

Отметим, что безналичные офисы Сбербанка открываются по всей стране в рамках программы «Банк будущего». Пилотные проекты тестировались в течение года и подтвердили свою эффективность.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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