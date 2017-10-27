На Урале открылись первые безналичные офисы Сбербанка

В Екатеринбурге открылось отделение Сбербанка, все операции в котором осуществляются только при помощи банковских карт и онлайн. Помимо столицы Урала, безналичные офисы также появились в Первоуральске и Березовском.
В Сбербанке уверены, что новый формат обслуживания существенно сократит время на проведение операций и сведет к минимуму бумажную работу. Безналичные офисы оборудованы терминалами самообслуживания и высокоскоростным wi-fi.
Несмотря на технологические новинки, Сбербанк не оставит клиентов один на один с терминалами и приложениями. Во всех безналичных офисах консультанты готовы ответить на вопросы о платежах через Сбербанк-онлайн. Кроме того, каждый клиент офиса может бесплатно оформить моментальную банковскую карту, чтобы иметь возможность взаимодействовать с банком без наличных.
Отметим, что безналичные офисы Сбербанка открываются по всей стране в рамках программы «Банк будущего». Пилотные проекты тестировались в течение года и подтвердили свою эффективность.