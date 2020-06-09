Вакцина будет готова в августе, заявил российский вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июня — 181-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 91-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 226 637 заразившихся (+66 082 человек за ночь). 3 530 141 выздоровели (+52 750). Жертвами COVID-19 стали 409 931 человек (+1 491). На первом месте по количеству случаев заболевания находятся США, где зарегистрировано 2 026 493 зараженных. На втором — Бразилия (710 887), замыкает тройку Россия — 477 018 инфицированных.

Когда изобретут средство от коронавируса

Российский вирусолог Виктор Зуев рассказал о том, что вакцина будет готова в августе. Сейчас, по его словам, в институте имени Гамалеи ведутся испытания препарата.

Японская компания Fujifilm Holdings Corp заявила о том, что клинические исследования препарата Avigan (фавипиравир) будут продлены. Это связано с тем, что специалисты не смогли набрать достаточного числа пациентов для клинических исследований.

Ситуация в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал несколько доступных внутренних направлений для путешествия. Но в целом эксперты не исключают, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%.

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил правительству РФ выделить деньги на санаторно-курортное лечение гражданам, которые переболели коронавирусом и пневмонией, а также медикам, оказывающим помощь в период пандемии.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения. По ее словам, эффективные меры необходимы и после снятия ограничений.

COVID-19 выявлен у работников предприятий «Роскосмоса » на Байконуре. Инфицированный перед госпитализацией контактировал с несколькими родными и близкими. После проведения тестов у восьми из 14 контактных лиц также был положительный результат. Сейчас они находятся в изоляции в медсанчасти.

Академик РАН Виталий Зверев считает, что жаркая летняя погода вряд ли уменьшит активность нового коронавируса . Он напомнил, что СOVID чаще всего передаётся от человека к человеку не на улицах, а в помещениях. Именно поэтому погода не сократит количество случаев заражения.

Ситуация в мире

Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами, когда все ограничительные меры будут сняты.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила, что около 10% населения страны прошли тест . По ее словам, число новых случаев стабилизировалось, и данные свидетельствуют, что постепенное снятие ограничений является движением в положительном направлении.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены , начиная с 9 июня. Таким образом, государство с населением в пять миллионов человек станет первым, снявшим все ограничения.