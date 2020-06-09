Сегодня, 9 июня — 181-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 91-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 226 637 заразившихся (+66 082 человек за ночь). 3 530 141 выздоровели (+52 750). Жертвами COVID-19 стали 409 931 человек (+1 491). На первом месте по количеству случаев заболевания находятся США, где зарегистрировано 2 026 493 зараженных. На втором — Бразилия (710 887), замыкает тройку Россия — 477 018 инфицированных.
Когда изобретут средство от коронавируса
Российский вирусолог Виктор Зуев рассказал о том, что вакцина будет готова в августе. Сейчас, по его словам, в институте имени Гамалеи ведутся испытания препарата.
Японская компания Fujifilm Holdings Corp заявила о том, что
Ситуация в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал несколько доступных внутренних направлений для путешествия. Но в целом эксперты не исключают, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%.
Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил правительству РФ выделить деньги на санаторно-курортное лечение гражданам, которые переболели коронавирусом и пневмонией, а также медикам, оказывающим помощь в период пандемии.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения. По ее словам, эффективные меры необходимы и после снятия ограничений.
COVID-19
Академик РАН Виталий Зверев считает, что жаркая летняя погода вряд ли уменьшит
Ситуация в мире
Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами, когда все ограничительные меры будут сняты.
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани сообщила, что около 10% населения страны
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что все меры
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