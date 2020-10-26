«Уралвагонзавод» проиграл суд по госконтракту с Минобороны

В результате взаимозачета с «Уралвагонзавода» будет взыскано 152,9 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область) проиграла суд по неустойке по госконтракту с Министерством обороны России. Решение суда было опубликовано в карточке дела.

«Арбитражный суд решил первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с корпорации «Уралвагонзавод» в пользу Минобороны РФ неустойку по государственному контракту в размере 163 млн рублей. Взыскать с АО «НПК «Уралвагонзавод» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тысяч рублей», — говорится в резолютивной части решения суда.

В свою очередь с Минобороны в пользу свердловского завода также будет истребована неустойка на 10,1 млн рублей. В результате взаимозачета с «Уралвагонзавода» будет взыскано 152,9 млн рублей. Ранее предприятие также проиграло суд на 12,6 млн рублей по неустойке в рамках госконтракта.

В начале 2020 года «Уралвагонзавод» покинул экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских (занимал пост председателя совета директоров). По данным источников агентства, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. На конец августа завод участвовал в качестве ответчика в делах на сумму в пять миллиардов рублей.