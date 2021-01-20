В РПЦ прокомментировали миллионную прибыль храма отца Сергия

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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Сергий (Романов) арестован до конца февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Среднеуральский женский монастырь, ранее возглавляемый экс-схиигуменом Сергием, не переводил Екатеринбургской епархии по 20 миллионов рублей в год. Монастырь направлял средства на покрытие коммунальных расходов. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин (Райников), комментируя слова адвоката отца Сергия Павла Бабикова о денежных переводах епархии.

«Взносы религиозных организаций в епархию — их обязанность. Епархия заключает договора на оказание коммунальных услуг, монастырь переводит средства, покрывающие расходы. Но, безусловно, это не 20 миллионов рублей, а намного меньше», — заявил URA.RU Райников.

Информация о взносах не является сенсацией — это нормальная практика, отметил представитель РПЦ. По его мнению, Бабиков мог сказать о перечислении денег с целью манипуляции общественным сознанием. «В беседах с журналистами Бабиков говорил, что конфликт епархии и Сергия носит экономический характер, якобы монастырь платил меньше, чем епархия ожидала. Это клевета», — уточнил он.

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Ранее Бабиков заявил, что доходы Среднеуральского женского монастыря могли составлять 200 миллионов рублей в год. Такой вывод адвокат сделал на основе суммы взносов в казну Екатеринбургской епархии, которые обычно составляют 10% от доходов религиозного учреждения.

Сергия (Романова) задержали в конце декабря на территории Среднеуральского женского монастыря. Его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду. Экс-священник был арестован на два месяца. Сейчас он находится в московском СИЗО «Матросская тишина».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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