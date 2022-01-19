В детсаде, где детей накормили черной кашей, нашли нарушения

19 января 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

В детском садике №2 в Верхней Пышме были выявлены нарушения по части дезинфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В садике №2 в Верхней Пышме в Свердловской области, где детей накормили черной кашей, найдены некоторые нарушения. О предварительных итогах расследования рассказали специалисты Роспотребнадзора. «В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе», — сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Специалисты добавили, что экстренных извещений о случаях заболевания детей не было, как и не было конкретных жалоб от родителей в Роспотребнадзор. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Мерзляковой, карантин был наложен сразу же после получения сигнала. Так как в детской городской больнице дали заключение, что воспитанники не имели ни случаев отравления, ни инфицирования, карантин сняли. Расследование по данному делу продолжается, результаты будут опубликованы на официальном сайте ведомства. Ранее стало известно о том, что 12 января малыши, которые являются воспитанниками детского сада №2 в Верхней Пышме, почувствовали себя плохо после того, как поели перловую кашу черного цвета. После этого группу, где накормили детей такой кашей, закрыли на карантин. Администрация детского сада №2 отказалась прокомментировать ситуацию. Позже стало известно, что случаев отравления и инфицирования кишечной палочкой выявлено не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В садике №2 в Верхней Пышме в Свердловской области, где детей накормили черной кашей, найдены некоторые нарушения. О предварительных итогах расследования рассказали специалисты Роспотребнадзора. «В ходе обследования выявлены нарушения требований по проведению влажной уборки и дезинфекции на пищеблоке, а также требований к отбору суточных проб. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищи, смывов; материалы находятся в работе», — сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области. Специалисты добавили, что экстренных извещений о случаях заболевания детей не было, как и не было конкретных жалоб от родителей в Роспотребнадзор. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Мерзляковой, карантин был наложен сразу же после получения сигнала. Так как в детской городской больнице дали заключение, что воспитанники не имели ни случаев отравления, ни инфицирования, карантин сняли. Расследование по данному делу продолжается, результаты будут опубликованы на официальном сайте ведомства. Ранее стало известно о том, что 12 января малыши, которые являются воспитанниками детского сада №2 в Верхней Пышме, почувствовали себя плохо после того, как поели перловую кашу черного цвета. После этого группу, где накормили детей такой кашей, закрыли на карантин. Администрация детского сада №2 отказалась прокомментировать ситуацию. Позже стало известно, что случаев отравления и инфицирования кишечной палочкой выявлено не было.