РВ: часть подразделений ВСУ попали в окружение на западе Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Бахмута (Артемовска) попали в окружение российских солдат на окраине города. Об этом сообщают военкоры РФ.
«Некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Бахмута и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что украинские силы, по их собственным заявлениям, находятся в укрепленном районе «Самолет», и именно его начали окружать российские представители.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят. Спустя несколько часов эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Бои за город проходили с августа 2022 года и длились около десяти месяцев.
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