РВ: часть подразделений ВСУ попали в окружение на западе Бахмута

21 мая 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Украинские силы попали в окружение солдат РФ в Бахмуте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Бахмута (Артемовска) попали в окружение российских солдат на окраине города. Об этом сообщают военкоры РФ. «Некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Бахмута и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что украинские силы, по их собственным заявлениям, находятся в укрепленном районе «Самолет», и именно его начали окружать российские представители. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят. Спустя несколько часов эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Бои за город проходили с августа 2022 года и длились около десяти месяцев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Бахмута (Артемовска) попали в окружение российских солдат на окраине города. Об этом сообщают военкоры РФ. «Некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Бахмута и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что украинские силы, по их собственным заявлениям, находятся в укрепленном районе «Самолет», и именно его начали окружать российские представители. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят. Спустя несколько часов эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Бои за город проходили с августа 2022 года и длились около десяти месяцев.