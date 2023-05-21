РВ: часть подразделений ВСУ попали в окружение на западе Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
Украинские силы попали в окружение солдат РФ в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Бахмута (Артемовска) попали в окружение российских солдат на окраине города. Об этом сообщают военкоры РФ.

«Некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Бахмута и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что украинские силы, по их собственным заявлениям, находятся в укрепленном районе «Самолет», и именно его начали окружать российские представители.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят. Спустя несколько часов эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Бои за город проходили с августа 2022 года и длились около десяти месяцев.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Бахмута (Артемовска) попали в окружение российских солдат на окраине города. Об этом сообщают военкоры РФ. «Некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Бахмута и попали в окружение. Они прячутся в руинах домов», — пишут военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что украинские силы, по их собственным заявлениям, находятся в укрепленном районе «Самолет», и именно его начали окружать российские представители. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью взят. Спустя несколько часов эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. Бои за город проходили с августа 2022 года и длились около десяти месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...