Рогов: ВСУ подорвали запорожского депутата во время теракта

В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.