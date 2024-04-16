Рогов: ВСУ подорвали запорожского депутата во время теракта

16 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Украинские военные подорвали депутата Акимовского окружного совета, заявил Владимир Рогов (на фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.