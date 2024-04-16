Рогов: ВСУ подорвали запорожского депутата во время теракта

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Екатеринбург, рогов владимир
Украинские военные подорвали депутата Акимовского окружного совета, заявил Владимир Рогов (на фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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В Запорожской области произошел взрыв, в результате которого пострадал депутат Акимовского окружного совета. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня ВСУ подорвали депутата», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что депутат входил в Акимовский окружной совет. Подробности инцидента будут уточнены позже, заключил Рогов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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