Назначение Якушева секретарем генсовета даст старт перезагрузке ЕР

15 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назначен врио секретаря генсовета ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» усиливается за счет политического тяжеловеса. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев назначен врио секретаря генсовета партии. В разговоре с URA.RU политологи сходятся во мнении — партийный пост доверен человеку, который имеет уникальный опыт работы во власти и в бизнесе. И это даст старт серьезной перезагрузке ЕР. О том, что Якушев является основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России» заговорили еще 4 июня. Сам полпред от комментариев воздерживался. В тот же день действующий секретарь генсовета Андрей Турчак был назначен врио губернатора республики Алтай. 15 июня Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета. Председатель ЕР Дмитрий Медведев принял решение назначить на этот пост Якушева. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU обратил особое внимание на то, какими компетенциями обладает новый секретарь генсовета ЕР. «Человек с огромным опытом. Работал в бизнесе. Был мэром Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области, затем федеральным министром, полпредом. Он понимает как устроена жизнь на земле и как работает федеральная бюрократия, как строится стратегия страны. Где еще найти еще человека с такими компетенциями? Я считаю, что это очень удачное назначение для ЕР», — отметил политолог. Новость по теме Якушев пообещал на новом посту продолжить выполнять поставленные Путиным задачи Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов считает, что новое назначение в ЕР, это классическая реализация кадровой политики президента Владимира Путина. И это очень важно для реализации указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанного им в день инаугурации. «Особенно если учитывать опыт работы Якушева, от мэра до министра и полпреда. Он, не понаслышке знает, что такое народная программа. Давно предан партии. И как никто подходит на роль секретаря генсовета ЕР. Потому что именно ЕР должна осуществлять общественный контроль за выполнением майского президентского указа», — считает Асафов. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU, и как его коллеги, отметил, что сложно сейчас найти в России политика с таким бэкграундом и опытом как у Якушева. И в том, что съезд ЕР кандидатуру Якушева поддержит, сомневаться, по мнению политолога, не приходится. Политологи считают, что трудно найти в России человека с бэкграундом и компетенциями как у Владимира Якушева Фото: Илья Московец © URA.RU «Это назначение — прямое следствие оценки высшим политическим руководством страны опыта, компетенций, политического стиля и кадровой политики Владимира Якушева. Несомненно, что стиль коммуникации с элитами и опыт работы в самых разных амплуа будут востребованы в ходе выборной кампании в Государственную думу в 2026 году. Более того, они будут востребованы уже буквально сейчас — в ходе разворачивающихся выборов губернаторов и законодательных собраний регионов», — считает Орлов. «Много обсуждалось, что группа мэра Москвы Сергея Собянина продвинет Якушева в правительство РФ в ранге вице-премьера. По итогам формирования правительства это не произошло, но Владимир Владимирович все равно получил очень серьезное повышение, пусть и по иной линии. А группа Собянина — выход за пределы Урало-Сибирского региона в ЦФО и другие субъекты РФ», — заявил в беседе с URA.RU политтехнолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Маркелов также полагает, что при Якушеве «Единую Россию» ждет серьезная перезагрузка. Он напомнил, что до сих пор многие вещи партия проводила в регионы исходя из большой федеральной повестки. «Это приводило к зарегулированности региональных организаций ЕР, не говоря уже о низовых — которые любой шаг вынуждены были сверить с Москвой. Думаю, при Якушеве, который сам выходец из регионов, внимание к нуждам и мнению региональных организаций ЕР будет больше, а партийная политика станет более гибкой», — считает Маркелов. Он также предположил, что Якушев проведет ревизию партийных проектов. Часть которых либо малоэффективна, либо носит откровенно бутафорский характер. При Владимире Якушеве «Единую Россию» ждет серьезная перезагрузка. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В преддверии выборов в Госдуму и, особенно, расширению ее конституционных полномочий по контролю за действиями правительства лидером правящей партии, которая имеет подавляющее большинство в парламенте, имело смысл сделать такого человека как Якушев — с огромным опытом работы в разных государственных должностях, имеющего представление о происходящем за пределами Москвы и умеющего „держать баланс“. Это положительно скажется на формировании нового состава Госдумы, и позволит избежать излишней резкости в отношениях с исполнительной властью», — отметил Маркелов. Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение», в 1997 — по специальности «Финансы и кредит». В 1986—1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. С 1993—2001 годы работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где начинал в должности юрисконсульта, а в 1998 году стал президентом банка. С июня 2001 года по март 2005 года занимал пост вице-губернатором Тюменской области, затем полгода был мэром Тюмени. С ноября 2005 года по май 2018 года руководил Тюменской областью. 18 мая 2018 года указом президента был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 9 ноября 2020 года назначен полномочным представителем президента РФ в УрФО, 14 мая 2024 года переназначен на эту должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» усиливается за счет политического тяжеловеса. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев назначен врио секретаря генсовета партии. В разговоре с URA.RU политологи сходятся во мнении — партийный пост доверен человеку, который имеет уникальный опыт работы во власти и в бизнесе. И это даст старт серьезной перезагрузке ЕР. О том, что Якушев является основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России» заговорили еще 4 июня. Сам полпред от комментариев воздерживался. В тот же день действующий секретарь генсовета Андрей Турчак был назначен врио губернатора республики Алтай. 15 июня Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета. Председатель ЕР Дмитрий Медведев принял решение назначить на этот пост Якушева. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с URA.RU обратил особое внимание на то, какими компетенциями обладает новый секретарь генсовета ЕР. «Человек с огромным опытом. Работал в бизнесе. Был мэром Тюмени, вице-губернатором и губернатором Тюменской области, затем федеральным министром, полпредом. Он понимает как устроена жизнь на земле и как работает федеральная бюрократия, как строится стратегия страны. Где еще найти еще человека с такими компетенциями? Я считаю, что это очень удачное назначение для ЕР», — отметил политолог. Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов считает, что новое назначение в ЕР, это классическая реализация кадровой политики президента Владимира Путина. И это очень важно для реализации указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанного им в день инаугурации. «Особенно если учитывать опыт работы Якушева, от мэра до министра и полпреда. Он, не понаслышке знает, что такое народная программа. Давно предан партии. И как никто подходит на роль секретаря генсовета ЕР. Потому что именно ЕР должна осуществлять общественный контроль за выполнением майского президентского указа», — считает Асафов. Глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с URA.RU, и как его коллеги, отметил, что сложно сейчас найти в России политика с таким бэкграундом и опытом как у Якушева. И в том, что съезд ЕР кандидатуру Якушева поддержит, сомневаться, по мнению политолога, не приходится. «Это назначение — прямое следствие оценки высшим политическим руководством страны опыта, компетенций, политического стиля и кадровой политики Владимира Якушева. Несомненно, что стиль коммуникации с элитами и опыт работы в самых разных амплуа будут востребованы в ходе выборной кампании в Государственную думу в 2026 году. Более того, они будут востребованы уже буквально сейчас — в ходе разворачивающихся выборов губернаторов и законодательных собраний регионов», — считает Орлов. «Много обсуждалось, что группа мэра Москвы Сергея Собянина продвинет Якушева в правительство РФ в ранге вице-премьера. По итогам формирования правительства это не произошло, но Владимир Владимирович все равно получил очень серьезное повышение, пусть и по иной линии. А группа Собянина — выход за пределы Урало-Сибирского региона в ЦФО и другие субъекты РФ», — заявил в беседе с URA.RU политтехнолог, директор компании «Маркком» Сергей Маркелов. Маркелов также полагает, что при Якушеве «Единую Россию» ждет серьезная перезагрузка. Он напомнил, что до сих пор многие вещи партия проводила в регионы исходя из большой федеральной повестки. «Это приводило к зарегулированности региональных организаций ЕР, не говоря уже о низовых — которые любой шаг вынуждены были сверить с Москвой. Думаю, при Якушеве, который сам выходец из регионов, внимание к нуждам и мнению региональных организаций ЕР будет больше, а партийная политика станет более гибкой», — считает Маркелов. Он также предположил, что Якушев проведет ревизию партийных проектов. Часть которых либо малоэффективна, либо носит откровенно бутафорский характер. «В преддверии выборов в Госдуму и, особенно, расширению ее конституционных полномочий по контролю за действиями правительства лидером правящей партии, которая имеет подавляющее большинство в парламенте, имело смысл сделать такого человека как Якушев — с огромным опытом работы в разных государственных должностях, имеющего представление о происходящем за пределами Москвы и умеющего „держать баланс“. Это положительно скажется на формировании нового состава Госдумы, и позволит избежать излишней резкости в отношениях с исполнительной властью», — отметил Маркелов. Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение», в 1997 — по специальности «Финансы и кредит». В 1986—1988 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. С 1993—2001 годы работал в Западно-Сибирском коммерческом банке, где начинал в должности юрисконсульта, а в 1998 году стал президентом банка. С июня 2001 года по март 2005 года занимал пост вице-губернатором Тюменской области, затем полгода был мэром Тюмени. С ноября 2005 года по май 2018 года руководил Тюменской областью. 18 мая 2018 года указом президента был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 9 ноября 2020 года назначен полномочным представителем президента РФ в УрФО, 14 мая 2024 года переназначен на эту должность.