Директор фирмы «КЕММА» Горнов встретился с приехавшими в Челябинск детьми из ДНР

21 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Иван Горнов встретился с детьми в районе озера Тургояк Фото: Иван Горнов © URA.RU Директор компании «КЕММА» Иван Горнов встретился с детьми из города Ясиноватая, приехавшими в Челябинск на форум городов трудовой доблести. Об этом Горнов сообщил URA.RU 21 августа. «Дети, с которыми мы встречались в марте этого года, когда отвозили гуманитарный груз, приехали на форум городов трудовой доблести. Состав делегации — ребята 14-17 лет и их педагоги, всего 50 человек. Если по сути, то это подростки, которые всю сознательную жизнь жили в условиях боевых действий… Было огромное желание наполнить их неделю на Урале добрыми эмоциями, теплом и подружить с нашим регионом, чтобы, уезжая от нас, они прочувствовали мощь духа наших предков и увидели, как мы, челябинцы, продолжаем традиции своих отцов», — сообщил Горнов. По словам Горнова, приезд детей из Ясиноватой был специально организован на несколько дней раньше начала форума, чтобы они смогли познакомиться с Уралом, его культурой и местами силы. Детворе показали озеро Тургояк, на базе отдыха «Уральская» организовали для них катание на лошадях и рассказали легенды и сказы об Урале. Форум городов трудовой доблести — «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» проходит в Челябинске с 20 по 22 августа под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО). Этот формат придумал председатель челябинского РВИО Андрей Шмидт, он воплощается при поддержке главы Челябинска и губернатора региона. Идея форума — познакомить ребят из разных регионов России с историей Танкограда, с его героическим прошлым и настоящим, а также завязать будущие взаимоотношения. Дети приехали на молодежный патриотический форум в Челябинск Фото: Иван Горнов © URA.RU В составе делегации из Ясиноватой — 50 детей и педагогов Фото: Иван Горнов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор компании «КЕММА» Иван Горнов встретился с детьми из города Ясиноватая, приехавшими в Челябинск на форум городов трудовой доблести. Об этом Горнов сообщил URA.RU 21 августа. «Дети, с которыми мы встречались в марте этого года, когда отвозили гуманитарный груз, приехали на форум городов трудовой доблести. Состав делегации — ребята 14-17 лет и их педагоги, всего 50 человек. Если по сути, то это подростки, которые всю сознательную жизнь жили в условиях боевых действий… Было огромное желание наполнить их неделю на Урале добрыми эмоциями, теплом и подружить с нашим регионом, чтобы, уезжая от нас, они прочувствовали мощь духа наших предков и увидели, как мы, челябинцы, продолжаем традиции своих отцов», — сообщил Горнов. По словам Горнова, приезд детей из Ясиноватой был специально организован на несколько дней раньше начала форума, чтобы они смогли познакомиться с Уралом, его культурой и местами силы. Детворе показали озеро Тургояк, на базе отдыха «Уральская» организовали для них катание на лошадях и рассказали легенды и сказы об Урале. Форум городов трудовой доблести — «Челябинск — ДНР. Герои Танкограда. Путь к Победе» проходит в Челябинске с 20 по 22 августа под эгидой Российского военно-исторического общества (РВИО). Этот формат придумал председатель челябинского РВИО Андрей Шмидт, он воплощается при поддержке главы Челябинска и губернатора региона. Идея форума — познакомить ребят из разных регионов России с историей Танкограда, с его героическим прошлым и настоящим, а также завязать будущие взаимоотношения.