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05 мая 2017
09:38  05 мая 2017 0

«Русский стандарт» отказался от услуг бывшего топ-менеджера уральского банка

Пресс-конференция в ИНТЕРФАКС по застрахованным вкладам., зибарев илья
Илья Зибарев распрощался с банком "Русский стандарт"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя год после назначения пост главы банка «Русский стандарт» покидает Илья Зибарев, который до этого руководил СКБ-банком на Урале. В пресс-службе кредитной организации заявили, что Зибарев решил сконцентрироваться на проектах в социальной и благотворительной сферах. Однако эксперты называют другую причину ухода топ-менеджера.

Новым председателем правления банка «Русский стандарт» назначен Александр Самохвалов, с октября 2016 года занимавший должность первого зампреда правления. Сам Зибарев заявил «Коммерсанту», что выполнил свою задачу в банке — «удержали корабль на плаву». Теперь топ-менеджер собирается отдохнуть и заняться новыми проектами.

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Как сообщили источники издания, в последнее время Зибарев играл скорее формальную роль, а вопросы развития бизнеса курировал вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев, а также собственник кредитной организации Рустам Тарико. Источники указывают, что Бикмаев в последнее время фактически занимался задачами развития бизнеса и коммерческой стратегией, по их словам, во главе банка было бы логичней поставить хорошего администратора и опытного финансиста, которым является Самохвалов.

Зибарев, напомним, 13 декабря 2013 года возглавил СКБ-банк — один из активов бизнесмена Дмитрия Пумпянского, сменив на посту Владимира Пухова, возглавлявшего «первый национальный банк с чувством юмора» последние семь лет. Работа в СКБ-банке в качестве руководителя для Ильи Зибарева стала дебютом. До этого он в ХКФ-банке отвечал за стратегию развития, в «Альфа-банке» — за ипотеку.

Зибарев занял должность главы банка «Русский стандарт» около года назад, сменив Дмитрия Левина, который руководил банком 15 лет. Причиной смены команды было недовольство результатами работы банка — убытки, полученные в 2014—2015 годах.

Нина Калинина
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