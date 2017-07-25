21:00 25 июля 2017 0

Банк «Югра» рассорил Генпрокуратуру и Центробанк России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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На календаре 25 июля. И вот главные новости к этому часу:

Назревает война между Генпрокуратурой и Центробанком России. Причина — конфликт вокруг банка «Югра», входящего в топ-30. Сначала ЦБ РФ ввел в банке временную администрацию и приостановил выплату средств кредиторам. Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка, а он отказался это исполнять. Сейчас уже сам банк «Югра» подал в суд на Центробанк.



Министерство транспорта России «осчастливило» авиапассажиров новыми поправками к закону об отмене обязательной нормы провоза багажа. Новые поправки могут запретить провозить сотовые телефоны, ноутбуки и фотоаппараты на борту самолета. «URA.RU» выяснило, кому выгоден новый законопроект и действительно ли будут выгодны билеты для рядовых пассажиров.

С 1 августа работающие пенсионеры будут получать ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер зависит от пенсионных баллов.



«Урал захлестнула эпидемия наркомании», — заявляет глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Вымирает три региона УрФО. На очереди Екатеринбург — лидер по распространению ВИЧ и наркомании. Недавно «URA.RU» писало, что в Челябинске появился новый наркотик, который в 1000 раз сильнее героина. Дурь распространяют дети. За это им платят по 100 тысяч рублей в неделю.

Критиковать власти и проявлять свою позицию стало опасно. В Свердловской области чиновники «объявили» в розыск школьника, который прокомментировал на видео отвратительный ремонт дорог. Парню обещают проблемы с ЕГЭ, а его маме — увольнение с работы.

Стала известна сумма курортного сбора для туристических регионов России. Некоторые регионы отказались от него. Между тем сенатор от Алтайского края Владимир Полетаев предложил распространить налог на туристов на всю Россию.