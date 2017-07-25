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25 июля 2017
Главные новости 
21:00  25 июля 2017 0

На Урале эпидемия наркомании, Генпрокуратура против ЦБ, мать увольняют за видео сына. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Операционный центр «Банка Югра». Екатеринбург, банк югра
Банк «Югра» рассорил Генпрокуратуру и Центробанк РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

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На календаре 25 июля. И вот главные новости к этому часу:

Назревает война между Генпрокуратурой и Центробанком России. Причина — конфликт вокруг банка «Югра», входящего в топ-30. Сначала ЦБ РФ ввел в банке временную администрацию и приостановил выплату средств кредиторам. Генпрокуратура потребовала отменить приказы Центробанка, а он отказался это исполнять. Сейчас уже сам банк «Югра» подал в суд на Центробанк.

Министерство транспорта России «осчастливило» авиапассажиров новыми поправками к закону об отмене обязательной нормы провоза багажа. Новые поправки могут запретить провозить сотовые телефоны, ноутбуки и фотоаппараты на борту самолета. «URA.RU» выяснило, кому выгоден новый законопроект и действительно ли будут выгодны билеты для рядовых пассажиров.

С 1 августа работающие пенсионеры будут получать ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер зависит от пенсионных баллов.

«Урал захлестнула эпидемия наркомании», — заявляет глава Роспотребнадзора России Анна Попова. Вымирает три региона УрФО. На очереди Екатеринбург — лидер по распространению ВИЧ и наркомании. Недавно «URA.RU» писало, что в Челябинске появился новый наркотик, который в 1000 раз сильнее героина. Дурь распространяют дети. За это им платят по 100 тысяч рублей в неделю.

Критиковать власти и проявлять свою позицию стало опасно. В Свердловской области чиновники «объявили» в розыск школьника, который прокомментировал на видео отвратительный ремонт дорог. Парню обещают проблемы с ЕГЭ, а его маме — увольнение с работы.

Стала известна сумма курортного сбора для туристических регионов России. Некоторые регионы отказались от него. Между тем сенатор от Алтайского края Владимир Полетаев предложил распространить налог на туристов на всю Россию.

Надежда Банникова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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