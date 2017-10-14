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14 октября 2017
10:00  14 октября 2017 0

Главное за неделю на «URA.RU»

Идеи ввести новые налоги появляются в России практически каждую неделюФото: pixabay.com

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Эксперты Петербургской политики определили список чиновников, которых ждёт повышение. Названо более 100 фамилий: они могут стать новыми министрами и губернаторами.

В последнее время россиян пугают сообщениями о введении все новых и новых налогов. Почему подобные предложения поступают каждую неделю и насколько нововведение неизбежно — в материале «URA.RU».

Автомобилисты будут получать по 10-20 штрафов за день: в ближайшее время у сотрудников ГИБДД могут появиться «помощники из народа», которые будут ловить дорожных нарушителей. Новый законопроект рискует породить миллионы без вины виноватых.

В России положение пенсионеров постоянно ухудшается, особенно, если сравнивать с заокеанскими гражданами. У главы комитета Совфеда нашлось объяснение этому явлению.

Огромный ажиотаж вызвала история мужчины, вызванного на допрос из-за цитаты из «Незнайки на Луне». Житель Краснодара разместил пост в социальной сети, силовики приняли это за «разжигание ненависти». Юристы в свою очередь считают подобное стукачеством XXI века.

Последние дни многие обсуждают нелепую смерть голой челябинки в Доминикане. Девушка топлесс высунулась из окна автомобиля на полном ходу и дорожный знак разбил ей голову. Жуткое ВИДЕО разлетелось по интернету.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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