Главное за неделю на «URA.RU»

10:00 14 октября 2017 0

Идеи ввести новые налоги появляются в России практически каждую неделю Фото: pixabay.com

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В последнее время россиян пугают сообщениями о введении все новых и новых налогов. Почему подобные предложения поступают каждую неделю и насколько нововведение неизбежно — в материале «URA.RU».

Автомобилисты будут получать по 10-20 штрафов за день: в ближайшее время у сотрудников ГИБДД могут появиться «помощники из народа», которые будут ловить дорожных нарушителей. Новый законопроект рискует породить миллионы без вины виноватых.

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Огромный ажиотаж вызвала история мужчины, вызванного на допрос из-за цитаты из «Незнайки на Луне». Житель Краснодара разместил пост в социальной сети, силовики приняли это за «разжигание ненависти». Юристы в свою очередь считают подобное стукачеством XXI века.

Последние дни многие обсуждают нелепую смерть голой челябинки в Доминикане. Девушка топлесс высунулась из окна автомобиля на полном ходу и дорожный знак разбил ей голову. Жуткое ВИДЕО разлетелось по интернету.