В «Запсибкомбанке» подвели итоги акции «Всегда вместе», которая проводилась среди вкладчиков финансовой организации. Главный приз в полмиллиона рублей 14 октября получила жительница города Белоярский Тюменской области Олеся Богословенко.
Акция стартовала в марте этого года во всех городах присутствия Запсибкомбанка. Клиенты учреждения, открывшие новый вклад и все, продлившие уже действующий, получили шанс стать обладателями крупного денежного приза. Выбирали победителя среди более чем 31 тысячи вкладчиков.
Приз победительнице вручил лично директор Дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Иван Бочарников. «Открывая вклад, я, конечно же, не надеялась на выигрыш, но сейчас я с уверенностью могу сказать, я — счастливчик. Хочу выразить огромную благодарность „Запсибкомбанку“ за проведение таких акций», — поделилась радостью Олеся Богословенко.
Подобные акции, по мнению руководства финансовой организации, помогают выстраивать доверительные отношения с клиентами. Ценный приз — приятный бонус, который дарит руководство банка в благодарность за сотрудничество.
Уже в октябре в Запсибкомбанке стартовала новая акция «Мечты на миллион», в которой вкладчики и заемщики имеют возможность не только открыть вклад, оформить кредит или рефинансировать кредит других банков на отличных условиях, но и шанс при помощи Запсибкомбанка реализовать свои мечты. Розыгрыш главного приза состоится весной 2018 года.
Подробнее о текущих и прошедших акциях банка можно узнать на официальном сайте в разделе «Акции и спецпредложения», по телефону 8-800-100-5005, а также в любом отделении банка.