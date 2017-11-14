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14 ноября 2017
18:00  14 ноября 2017 0

Экологи и покупатели вынудили «Ашан» отказаться от бесплатных пакетов-маек

Привычные бонусы на кассе уходят в прошлоеФото: пресс-служба «Гринписа»

Сотрудники российского «Гринписа» и 28 тысяч покупателей «Ашана» вынудили торговую сеть отказаться от раздачи бесплатных пакетов-маек во всех 62 гипермаркетах страны. В некоторых магазинах пакеты перестали выдавать еще 1 ноября, во всех остальных выдачу прекратят 15 ноября, в День вторичной переработки. Лишатся пакетов и покупатели двух гипермаркетов, расположенных в Екатеринбурге.

Экологи считают, что пластиковые пакеты наносят большой урон окружающей среде. «Гринпис» добивался от «Ашана» принятия решения на протяжении пяти лет, однако тогда ретейлер оказался не готов к такому шагу.

В России ежегодно потребляется более 26,5 млрд пакетов, которые почти не перерабатываются и разлагаются сотни лет, сообщили «URA.RU» в пресс-служба «Гринписа» в России.

Лев Истомин
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