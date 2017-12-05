Ямал и Пермский край свяжет новый авиарейс

11:22 05 декабря 2017 0

Полеты будут выполняться на канадском самолете Фото: сайт «ЮВТ Аэро»

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открыла рейс по направлению Пермь — Ноябрьск — Пермь. Полеты будут выполняться на регулярной основе с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ100. Региональные самолеты канадского производства имеют вместимость на 50 пассажиров.

Стоимость авиабилета при покупке на сайте авиаперевозчика Ноябрьск — Пермь составляет 5 730 руб. Полеты будут осуществляться в рамках субсидируемой программы, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» базируется в аэропортах Бугульмы и Казани и получила сертификат эксплуатанта и лицензии на авиаперевозки в 2015 году.