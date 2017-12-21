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21 декабря 2017
20 декабря 2017
Главные новости 
09:00  21 декабря 2017 0

В Кремле разберут дело Серебренникова, США поставят оружие Украине, обрушилась шахта. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Из-за дела Серебренникова культурные деятели боятся оказаться вне законаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 21 декабря. И вот главное за ночь:

Сегодня в Кремле театральные деятели поднимут вопрос о последствиях уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинения в растрате 68 млн рублей создали опасный прецедент. Творцы боятся стать следующими из-за специфики творчества.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал в санкционный «список Магнитского». «Не видать мне казино и миллиардов», — прокомментировал это глава Чечни.

США поставят оружие Украине. Поставками снайперских винтовок и иного арсенала займутся коммерческие фирмы.

Новый паспорт за час смогут получить россияне согласно новым правилам Министерства внутренних дел РФ. Забирать готовый документ нужно в подразделение МВД или МФЦ.

В Кемеровской области обрушилась шахта. В момент трагедии под землей находилось 100 человек.

Логотип для Чемпионата мира по шахматам стал предметом международных споров. В нем увидели позу из Камасутры.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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