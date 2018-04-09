13:17 09 апреля 2018 0

Ходят слухи, что он заплатил десять млн, чтобы сыграть против бывших коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях обсуждают гол уроженца Нижнего Тагила футболиста Олега Шатова, который после скандального ухода из Петербургского «Зенита» забил в ворота бывшей команды. Ходят слухи, что за участие в матче «Краснодар» — «Зенит» он лично заплатил десять миллионов рублей.

По словам самого Шатова, новый тренер «Зенита» Роберто Манчини не поверил в него и буквально выжил из команды. Уральцу пришлось уходить в кубанскую команду на условиях аренды. Причем в договоре было указано, что Шатов сможет сыграть против питерцев, только если клуб заплатит десять млн. По слухам, он сам заплатил эту сумму, чтобы выйти на поле.

«А он точно сам заплатил? Вчера на «Матче» как раз обсуждали, кто должен платить. Сошлись на том, что сумма приличная, должен клуб заплатить», — написали в соцсети. Сам футболист не дает четкий ответ, чтобы пояснить ситуацию. «Я профессионал, и с самого начала решил, что в этом матче буду играть. Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали — завтра я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», — говорил он в беседе со «Спорт-Экспрессом» накануне матча.

«Мы были вчера на матче, и это был первый раз на моей памяти, когда стадион (начиная, что самое интересное, с виража фанатского), весь стадион аплодировал голу, забитому в наши ворота, — пишут в соцсетях. — Он просто красавец».

После матча Шатов заявил, что лучше доверять молодым российским тренерам, чем привозить иностранцев «за нереальные бабки». Не все оценили это высказывание. «Сказал человек, которому помог раскрыться Спаллетти, а на пик карьеры он вышел при Боаше. Тогда его явно не волновали молодые тренеры. Лицемерно как-то», — отреагировал футбольный фанат. По итогам матча, который проходил в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги, «Зенит» уступил со счетом 1:2. После игры Шатов объяснил, что хотел доказать самому себе, что еще может играть в футбол, напоминает «Газета.ру».