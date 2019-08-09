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Сегодня 9 августа, пятница. И вот главные новости за день:
В Красноярском крае под Ачинском на военном складе снова прогремели взрывы. ЧП произошло из-за молний, которые попали в площадки с боеприпасами. Есть пострадавшие.
Минсельхоз не поддержал идею депутатов Госдумы, предложивших раздавать санкционные продукты нуждающимся вместо уничтожения. В ведомстве утверждают, что заботятся о здоровье россиян и не могут позволить им питаться «запрещенкой».
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС срезают балконы на гостевом маршруте. Из 65 балконов дом на проспекте Ленина лишится 25.
Экс-глава Антипинского НПЗ в Тюмени Геннадий Лисовиченко выписал себе премию в 679 миллионов рублей. Мужчину не смутило, что завод находится в стадии банкротства. Суд уже разобрался с инцидентом.
Бизнесмен из Екатеринбурга Иван Зайченко, который бесплатно кормил пенсионеров «просрочкой», нашел новый способ помочь старикам. Теперь пожилые люди могут продавать свой урожай в его магазине.
Стилист Сергей Зверев посоветовал сибирякам, которые не могут уехать из зоны лесных пожаров, купить противогазы. Также шоумен показал видео с девочкой, катающейся на самокате при сильнейшем смоге.
Окружение свердловского губернатора боится отравителей, «Роснефть» укрепляется на Урале с помощью акций металлургов, а в правительстве Югры определились, куда потратить многомиллиардный профицит. Новый выпуск «Инсайдов» — уже на «URA.RU»!