«НОВАТЭК» построит терминал для Севморпути с помощью бюджета Ямала

Терминал «Утренний» необходим для реализации федерального проекта (архивное фото) Фото: pixabay/Pixabay License

Терминал «Утренний» для реализации Северного морского пути построят с помощью налогового вычета. Об этом сообщили близкие к региональному правительству источники.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предоставит „НОВАТЭКу“ инвестиционный налоговый вычет в 40 млрд рублей для строительства объектов СПГ-терминала „Утренний“», — передает РБК со ссылкой на двух своих инсайдеров.

Информацию изданию подтвердил представитель газовой компании. Он объяснил, что вычет сформирован по налогу на прибыль от продажи долей в проекте «Арктик СПГ-2», которая не была запланирована в бюджете. Источник напомнил, что инфраструктурные объекты будут принадлежать государству.

«Утренний» будет находиться на западном берегу полуострова Гыдан, недалеко от порта Сабетта. Он необходим для экспорта продукции со второго завода «НОВАТЭКа» по производству сжиженного природного газа «АрктикСПГ-2» мощностью 19,8 млн тонн. Терминал входит в федеральные программы «Северный морской путь» и «Морские порты России», по которым грузопоток по Севморпути увеличат до 80 млн тонн, а мощность морских портов возрастет до 1,3 млрд рублей к 2024 году. Стоимость создания терминала составляет 144,3 млрд рублей, из которых 103,6 власти выделят из федерального бюджета.

Севморпуть — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. В программу также включен Северный широтный ход, представляющий из себя железнодорожную магистраль на Ямале.