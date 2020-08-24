Лариса Савицкая выжила после падения с высоты 5 200 метров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В эту субботу, 29 августа, в Пермском крае стартуют съемки фильма «Одна», который расскажет историю о выжившей в авиакатастрофе девушке Ларисе Савицкой в 1981 году. Сама женщина участвует в создании киноленты в качестве консультанта.

24 августа 1981 года в небе над Амурской областью столкнулись пассажирский и военный самолеты. Гражданский самолет и бомбардировщик разрушились в воздухе. В катастрофе погибли 37 человек. После падения с высоты 5 200 метров выжить смогла лишь Савицкая

По словам Савицкой, она сказала создателям фильма, что сможет рассказать все о той катастрофе лишь один раз. «На меня надели датчики, установили два полиграфа, которые регистрируют эмоции, две камеры было. Мне нужно было зафиксировать эмоции сценариста на мой рассказ. Это был единственный способ поднять все эмоции, это глубоко сидит, и выпускать наружу не хочется совершенно», — сказала женщина в интервью «Ридусу».

Савицкая рассказала, что 24 августа 1981 года она возвращалась из свадебного путешествия со своим мужем. По идее сценаристов, персонаж Савицкой в фильме, должен был обнимать супруга, который погиб. «Я сказала, что не могу прикоснуться к мертвому, просто это не в природе человека и его психики. Так и было после трагедии. Сначала спорили, потом пришли к мнению, что я все-таки права», — объяснила она.

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