Командир ополчения ДНР посещал мятежный монастырь на Урале Фото: Читатель «URA.RU» © URA.RU

Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков признался, что посещал бывшего схиигумена Сергия (Романова) и даже исповедовался у него. Об этом Стрелков рассказал URA.RU. Но впечатление от посещения старца у него осталось неоднозначное.

«Я исповедовался у него, причастился, — рассказал URA.RU Стрелков. — Но по итогам беседы не было готовности стать его духовным чадом. Впечатление было сложное: что-то подкупало, но было и что-то, что настораживало. Несмотря на нескольких знакомых, которые были духовными детьми старца, я не почувствовал желания постоянно его посещать».

Однако монастырь отца Сергия ему понравился. «Отец показал мне хоспис для онкобольных — я увидел, что людям там оказывают помощь. Позже по моей рекомендации туда ездил ополченец, покинувший ополчение в 2014 году — отзывался потом очень хорошо», — вспомнил Стрелков.

Свою оценку аресту Сергия (Романова) Стрелков дал на днях в эфире канала «Рой ТВ». По его словам, отец Сергий — единственный игумен на всю страну, который «поднял голову и назвал вещи своим именами», и его преследуют не за порядки в его монастыре, а «за бунт».

«Да, он — экзальтированный человек, над многими его заявлениям непонятно, то ли смеяться, то ли плакать, и какое-то сектантство там присутствует. Но доказательств, что он призывал к суициду несовершеннолетних, я не вижу, — заявил Стрелков. — Видимо, [патриарх] Гундяев попросил власть, чтобы она помогла избавиться от мятежного схиигумена. На основании тех обвинений, которые были, арестовать его было нельзя, поэтому надо было выдумать преступление хотя бы средней тяжести, чтобы его можно было брать с ОМОНом и утащить за решетку».

По его мнению, пожилому и страдающему онкологией Романову в тюрьме будет тяжело. «Считаю, что обвинения с него должны быть сняты», — заявил Стрелков.

Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетних к суициду. Этому предшествовал штурм религиозного объекта силовиками, в том числе спецназом ФСБ. На суд он был вывезен в Москву спецбортом, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7, позже — «Матросскую тишину».