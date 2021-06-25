Наркосбытчику из Тюмени, состоявшему в ОПГ, огласили приговор

Преступник распространял наркотики на территории Сургута и Пыть-Яха Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Тюмени приговорили к тюремному сроку за распространение наркотиков и членство в ОПГ. Молодой человек осуществлял сбыт запрещенных веществ на территории Сургута и Пыть-Яха (ХМАО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В суде установлено, что 24—летний житель Тюмени вступил в организованную преступную группу, осуществляющую сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин на территории городов Сургута и Пыть-Яха. Получая от соучастников крупные партии наркотических средств, подсудимый фасовал их и сбывал через интернет», — добавили в пресс-службе ведомства, уточнив, что обвиняемый делал закладки.

У него было изъято около пяти килограмм наркотических средств синтетического происхождения. Суд, с учетом выполненного досудебного соглашения и мнения государственного обвинителя, назначил наркосбытчику наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить членов ОПГ за распространение наркотиков. Трое человек из Иркутска задержаны в Пыть-Яхе. У них изъяли более 4,2 килограмма синтетических запрещенных веществ.