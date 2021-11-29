Рэпера из Тюмени OG Buda обвинили в пропаганде наркотиков

OG Buda грозит крупный штраф Фото: instagram.com/budaog

На тюменского рэпера OG Buda (Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщили в Зюзинским суде Москвы.

«Материал в отношении Ляхова Г.А. зарегистрирован судом 26 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена», — передает РИА «Новости». Отмечается, что рэперу может грозить штраф от 5 до 100 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. Административное дело на Дудя возбудили после жалобы главы Лиги безопасного интернета Елены Мизулиной. Также сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в продаже наркотиков в интернете. После этих обвинений артист вместе с женой улетел в Дубай, пишет «Федеральное агентство новостей».