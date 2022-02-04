Ревва открыл доставку суши в ХМАО, проигнорировав Москву

04 февраля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Ревва в своем instagram-аккаунте похвастался разработкой авторских рецептов ролл и суши Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский шоумен и комик Александр Ревва открыл в Нижневартовске и Комсомольске-на-Амуре доставки суши и роллов «REVVAROLLS». Бизнес он сразу начал в регионах, не открываясь в Москве. Об этом Ревва сообщил в своем instagram-аккаунте. «Друзья! Я официально запускаю свой большой вкуснейший проект — Сеть Доставки Роллов! Начнем спокойно и ответственно, пока с 2-х городов — Нижневартовск и Комсомольск-на-Амуре», — написал шоумен. Ревва рассказал, что его командой были разработаны авторские рецепты суши и роллов и пообещал, что цены порадуют любой кошелек. «Я со своей мегапрофессиональной командой с душой и творчески разработали крутые авторские рецепты, технологию и меню. Рыбка и все продукты самые свежие. Цены на любой кошелек», — пишет новоиспеченный владелец общепита. Ревва добавил, что в планах и открытие доставок в других городах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Российский шоумен и комик Александр Ревва открыл в Нижневартовске и Комсомольске-на-Амуре доставки суши и роллов «REVVAROLLS». Бизнес он сразу начал в регионах, не открываясь в Москве. Об этом Ревва сообщил в своем instagram-аккаунте. «Друзья! Я официально запускаю свой большой вкуснейший проект — Сеть Доставки Роллов! Начнем спокойно и ответственно, пока с 2-х городов — Нижневартовск и Комсомольск-на-Амуре», — написал шоумен. Ревва рассказал, что его командой были разработаны авторские рецепты суши и роллов и пообещал, что цены порадуют любой кошелек. «Я со своей мегапрофессиональной командой с душой и творчески разработали крутые авторские рецепты, технологию и меню. Рыбка и все продукты самые свежие. Цены на любой кошелек», — пишет новоиспеченный владелец общепита. Ревва добавил, что в планах и открытие доставок в других городах.