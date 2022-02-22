Пенсионный фонд РФ не успел потратить миллиарды на свои дворцы. Документ проверки Счетной палаты

22 февраля 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти миллиардов рублей на свои дворцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд РФ по итогам 2021 года не успел потратить миллиарды рублей на ремонт, строительство и покупку зданий для нужд региональных структурных подразделений. К таким выводам пришла Счетная палата России по итогам аудита (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Практически всеми территориальными органами ПФР в 2021 году выделенные средства не были освоены в полном объеме. Так, не в полном объеме освоены средства на строительство зданий 7 территориальными органами ПФР (освоено 149,94 млн рублей, или 42,7%), на техническое перевооружение зданий 24 территориальными органами (78,40 млн рублей, или 75,5%), на проектные и изыскательные работы, экспертизу 30 территориальными органами (5,26 млн рублей, или 9,5%)» — говорится в отчете Счетной палаты по итогам 2021 года. В документе также указано, что Пенсионным фондом не освоены средства на приобретение здания в Свердловской области (341,71 млн рублей), на строительство зданий в Республике Коми и в Республике Крым (201,09 млн рублей). «Кроме того, 3 территориальными органами ПФР не освоены средства на техническое перевооружение зданий на сумму 13,97 млн рублей, 5 территориальными органами — на проектные и изыскательные работы и экспертизу на сумму 63,57 млн рублей, 6 территориальными органами — на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения на сумму 26,45 млн рублей, 3 территориальными органами — на услуги, работы для целей капитальных вложений на сумму 4,28 млн рублей», — приводит данные Счетная палата. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти миллиардов рублей на эти цели. В структуру расходов входит строительство новых зданий, аренда чужих помещений, а также покупка офисов, которые позже перепрофилируют под подразделения ПФР. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионный фонд РФ по итогам 2021 года не успел потратить миллиарды рублей на ремонт, строительство и покупку зданий для нужд региональных структурных подразделений. К таким выводам пришла Счетная палата России по итогам аудита (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Практически всеми территориальными органами ПФР в 2021 году выделенные средства не были освоены в полном объеме. Так, не в полном объеме освоены средства на строительство зданий 7 территориальными органами ПФР (освоено 149,94 млн рублей, или 42,7%), на техническое перевооружение зданий 24 территориальными органами (78,40 млн рублей, или 75,5%), на проектные и изыскательные работы, экспертизу 30 территориальными органами (5,26 млн рублей, или 9,5%)» — говорится в отчете Счетной палаты по итогам 2021 года. В документе также указано, что Пенсионным фондом не освоены средства на приобретение здания в Свердловской области (341,71 млн рублей), на строительство зданий в Республике Коми и в Республике Крым (201,09 млн рублей). «Кроме того, 3 территориальными органами ПФР не освоены средства на техническое перевооружение зданий на сумму 13,97 млн рублей, 5 территориальными органами — на проектные и изыскательные работы и экспертизу на сумму 63,57 млн рублей, 6 территориальными органами — на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения на сумму 26,45 млн рублей, 3 территориальными органами — на услуги, работы для целей капитальных вложений на сумму 4,28 млн рублей», — приводит данные Счетная палата. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти миллиардов рублей на эти цели. В структуру расходов входит строительство новых зданий, аренда чужих помещений, а также покупка офисов, которые позже перепрофилируют под подразделения ПФР. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости.