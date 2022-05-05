Из-за тумана самолеты вместо Перми сели в Екатеринбурге

Рейсы задерживаются из-за погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми утром 5 мая образовался густой туман из-за чего три самолета ушли на запасной аэродром «Кольцово» в Екатеринбурге. Еще несколько рейсов задерживаются, рассказали URA.RU в воздушной гавани.

«Из-за сложных метеоусловий в Перми три рейса прибыли на запасной аэродром в Кольцово. Это рейсы DP-569 и FV-6581 из Санкт-Петербурга, S7-1159 из Москвы. Рейс DP-569 уже отправлен в пункт назначения, остальные рейсы готовятся к отправлению», — говорится сообщении аэропорта «Кольцово».

В «Большом Савино» уточнили, что причиной стал густой туман в районе глиссады. Из-за погоды задерживается вылет обратных рейсов S7 1160 в Москву и ФВ 6582 в Санкт-Петербург. Также из-за недостаточной видимости рейсы ДР 570 в Санкт-Петербург, ДР 434 (Внуково) и СУ 1395 (Шереметьево) в Москву отправлены с задержками.

По предварительной информации, туман в районе пермского аэропорта рассеется в течение часа. Возврат рейсов в Пермь ожидается после 10:00.