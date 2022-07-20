Тюменец, обвиняемый в убийстве девочки, написал Путину. «Невозможна безопасность даже президента»

20 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной, обвиняемый в жестоком убийстве ребенка, попросил помощи президента Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Обвиняемый в убийстве 8-летней школьницы из Тюмени Насти Муравьевой — Виталий Бережной, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Документ URA.RU предоставила гражданская жена подсудимого Ирина Давыдова. В своем заявлении главе государства Бережной описывает несостыковки в своем деле. «Президенту РФ В.В. Путину. Я, Бережной Виталий Александрович, обвиняюсь в совершении резонансного преступления в отношении ребенка. Самым главным доказательством изначально было заключение эксперта, якобы он нашел в следе с трупа мою ДНК. Только никого не смутили нарушения, допущенные в ходе экспертизы», — пишет Виталий Бережной, обращаясь к президенту России. В своем письме он поясняет: первые две экспертизы, сделанные в Тюмени, не нашли следы его спермы на трупе девочки. При этом с тела ребенка анализы брали в единственных экземплярах — изо рта, носа, половых органов. Однако третья экспертиза, сделанная уже в Москве, следы Бережного нашла. «В заключении местом экспертизы указана Москва. Самый быстрый способ добраться от Тюмени — самолетом. Но они в этот промежуток времени в столицу не летали. Эксперт приступил к работе 20 августа в 17:00. Все бы ничего, да только в это время с образцами еще не закончил эксперт из Тюмени. Они могли успеть в Москву, разве что, пройдя через портал в ад или благодаря телепортации», — пишет Бережной. Описывает мужчина и другие несостыковки. В частности, материалы для анализа, доставленные в Москву, не соответствовали описи: вместо ватных тампонов, которые изучали в Тюмени — палочки, обмотанные марлей. Бережной подозревает, что следы его ДНК, полученные силовиками, могли выдать за следы с тела Муравьевой. Описывает он и пытки, которые к нему применяли. «С таким уровнем морального разложения в системе правоохранительных органов нашей страны, невозможна безопасность никого, даже действующего президента. Ради очередной звезды на погонах эти люди пойдут на все», — подытоживает Виталий Бережной. Письмо также адресовано генпрокурору РФ Игорю Краснову, директору ФСБ РФ Александру Бортникову и руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. URA.RU направило в адрес последнего ведомства письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что последний суд над Виталием Бережным должен состояться 25 июля. Мужчина потребовал, чтобы его судили присяжные. О том, как расследовалось убийство тюменской школьницы, можно прочитать здесь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемый в убийстве 8-летней школьницы из Тюмени Насти Муравьевой — Виталий Бережной, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Документ URA.RU предоставила гражданская жена подсудимого Ирина Давыдова. В своем заявлении главе государства Бережной описывает несостыковки в своем деле. «Президенту РФ В.В. Путину. Я, Бережной Виталий Александрович, обвиняюсь в совершении резонансного преступления в отношении ребенка. Самым главным доказательством изначально было заключение эксперта, якобы он нашел в следе с трупа мою ДНК. Только никого не смутили нарушения, допущенные в ходе экспертизы», — пишет Виталий Бережной, обращаясь к президенту России. В своем письме он поясняет: первые две экспертизы, сделанные в Тюмени, не нашли следы его спермы на трупе девочки. При этом с тела ребенка анализы брали в единственных экземплярах — изо рта, носа, половых органов. Однако третья экспертиза, сделанная уже в Москве, следы Бережного нашла. «В заключении местом экспертизы указана Москва. Самый быстрый способ добраться от Тюмени — самолетом. Но они в этот промежуток времени в столицу не летали. Эксперт приступил к работе 20 августа в 17:00. Все бы ничего, да только в это время с образцами еще не закончил эксперт из Тюмени. Они могли успеть в Москву, разве что, пройдя через портал в ад или благодаря телепортации», — пишет Бережной. Описывает мужчина и другие несостыковки. В частности, материалы для анализа, доставленные в Москву, не соответствовали описи: вместо ватных тампонов, которые изучали в Тюмени — палочки, обмотанные марлей. Бережной подозревает, что следы его ДНК, полученные силовиками, могли выдать за следы с тела Муравьевой. Описывает он и пытки, которые к нему применяли. «С таким уровнем морального разложения в системе правоохранительных органов нашей страны, невозможна безопасность никого, даже действующего президента. Ради очередной звезды на погонах эти люди пойдут на все», — подытоживает Виталий Бережной. Письмо также адресовано генпрокурору РФ Игорю Краснову, директору ФСБ РФ Александру Бортникову и руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. URA.RU направило в адрес последнего ведомства письменный запрос. Ранее URA.RU писало, что последний суд над Виталием Бережным должен состояться 25 июля. Мужчина потребовал, чтобы его судили присяжные. О том, как расследовалось убийство тюменской школьницы, можно прочитать здесь.