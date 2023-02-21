Лидеры партии ЛДПР в ЯНАО отвернулись от депутата Тюменской облдумы Вершинина. Инсайд

21 февраля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Иван Вершинин теряет поддержку ямальских политических элит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской облдумы и замруководителя партии ЛДПР Тюмени Иван Вершинин теряет поддержку либералов ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении региона. «Местный политический бомонд ЛДПР отстраняется от своего некогда кумира и лидера Ивана Вершинина. Вершинин стал реже бывать в Салехарде, а ямальские лидеры партии либералов Андрей Кузнецов [координатор отделения партии — прим.ред.], Александр Голубенко [член депутатской фракции — прим.ред.] и Денис Садовников [руководитель депутатской фракции — прим.ред.] не спешат встречать его у трапа самолета и приглашать на чай», — сообщил агентству источник. Инсайдер считает, что ухудшению отношений между депутатом и лидерами ЛДПР Ямала поспособствовало то, что Вершинин стал главным идеологом в Тюменской области, когда получил пост замруководителя Тюменской партии Владимира Сысоева. «У Вершинина уже нет той поддержки ямальских руководящих структур ЛДПР, поскольку его уже рассматривают как Тюменского политика, который больше тратит время на идеологические баталии внутри облкома своей партии, чем на поездки в родной избирком», — добавил инсайдер. Также источник отметил, что из-за этого сторонники Вершинина в ЯНАО перестали пользоваться популярностью среди своих коллег в избиркоме. При этом инсайдеры отмечают, что Вершинин был самым ярким из ямальских представителей ЛДПР. В партию ЛДПР ЯНАО и Ивану Вершинину агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Тюменской облдумы и замруководителя партии ЛДПР Тюмени Иван Вершинин теряет поддержку либералов ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политокружении региона. «Местный политический бомонд ЛДПР отстраняется от своего некогда кумира и лидера Ивана Вершинина. Вершинин стал реже бывать в Салехарде, а ямальские лидеры партии либералов Андрей Кузнецов [координатор отделения партии — прим.ред.], Александр Голубенко [член депутатской фракции — прим.ред.] и Денис Садовников [руководитель депутатской фракции — прим.ред.] не спешат встречать его у трапа самолета и приглашать на чай», — сообщил агентству источник. Инсайдер считает, что ухудшению отношений между депутатом и лидерами ЛДПР Ямала поспособствовало то, что Вершинин стал главным идеологом в Тюменской области, когда получил пост замруководителя Тюменской партии Владимира Сысоева. «У Вершинина уже нет той поддержки ямальских руководящих структур ЛДПР, поскольку его уже рассматривают как Тюменского политика, который больше тратит время на идеологические баталии внутри облкома своей партии, чем на поездки в родной избирком», — добавил инсайдер. Также источник отметил, что из-за этого сторонники Вершинина в ЯНАО перестали пользоваться популярностью среди своих коллег в избиркоме. При этом инсайдеры отмечают, что Вершинин был самым ярким из ямальских представителей ЛДПР. В партию ЛДПР ЯНАО и Ивану Вершинину агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.