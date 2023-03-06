Врио главы Запорожья Балицкий: я горжусь тем, что я ватник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Евгений Балицкий заявил, что ватник в его понимании — символ Победы в ВОВ Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что является ватником. Об этом он с гордостью заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Я горжусь тем, что я ватник. <…> Я на самом деле ватник. Моя бабушка ковала Победу в ватнике. Ничего плохого в этом нет», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала. Поясняя свои слова он уточнил, что фуфайка или телогрейка, называемая «ватником», в свое время согревала предков, которые «ковали Победу» в Великой Отечественной войне. И для врио главы Запорожья это такой же символ победы, как и советский танк Т-34. «Ничего плохого в этом нет», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Балицким. Врио губернатора Запорожской области заявлял, что хотел обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что является ватником. Об этом он с гордостью заявил в эфире телеканала «Крым 24». «Я горжусь тем, что я ватник. <…> Я на самом деле ватник. Моя бабушка ковала Победу в ватнике. Ничего плохого в этом нет», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала. Поясняя свои слова он уточнил, что фуфайка или телогрейка, называемая «ватником», в свое время согревала предков, которые «ковали Победу» в Великой Отечественной войне. И для врио главы Запорожья это такой же символ победы, как и советский танк Т-34. «Ничего плохого в этом нет», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Балицким. Врио губернатора Запорожской области заявлял, что хотел обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...