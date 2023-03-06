Врио главы Запорожья Балицкий: я горжусь тем, что я ватник

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что является ватником. Об этом он с гордостью заявил в эфире телеканала «Крым 24».
«Я горжусь тем, что я ватник. <…> Я на самом деле ватник. Моя бабушка ковала Победу в ватнике. Ничего плохого в этом нет», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала. Поясняя свои слова он уточнил, что фуфайка или телогрейка, называемая «ватником», в свое время согревала предков, которые «ковали Победу» в Великой Отечественной войне. И для врио главы Запорожья это такой же символ победы, как и советский танк Т-34. «Ничего плохого в этом нет», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Балицким. Врио губернатора Запорожской области заявлял, что хотел обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.
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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что является ватником. Об этом он с гордостью заявил в эфире телеканала «Крым 24». «Я горжусь тем, что я ватник. <…> Я на самом деле ватник. Моя бабушка ковала Победу в ватнике. Ничего плохого в этом нет», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала. Поясняя свои слова он уточнил, что фуфайка или телогрейка, называемая «ватником», в свое время согревала предков, которые «ковали Победу» в Великой Отечественной войне. И для врио главы Запорожья это такой же символ победы, как и советский танк Т-34. «Ничего плохого в этом нет», — добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече главы государства Владимира Путина с Евгением Балицким. Врио губернатора Запорожской области заявлял, что хотел обсудить с главой РФ статус добровольческих батальонов и частных военных компаний.