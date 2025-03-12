В Петербурге мужчина забил насмерть женщину, которую поздравлял с восьмым марта

В Петербурге житель Хабаровского края забил насмерть женщину, которую поздравлял с восьмым марта. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«8 марта в 23:56 в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 116 по улице Танкиста Хрустицкого обнаружен труп 44-летней женщины», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Согласно медицинской экспертизе, смерть наступила вследствие полученных травм груди и живота.
Вечером 11 марта был задержан 60-летний мужчина, житель Хабаровского края. Подозреваемый, который ранее уже имел судимости, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры, которая произошла после совместного употребления алкоголя, он избил до смерти свою гостью. Инцидент произошел в комнате, которую арендовал подозреваемый.
Следственные органы возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Подозреваемый был задержан.
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