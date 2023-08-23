Троих военных из Башкирии разыскивают по делу об убийстве в ЛНР

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, военная полиция
Telegram-канал Baza сообщил, что мужчины сбежали сразу после преступления Фото:

Троих военных из Башкирии подозревают в убийстве на территории ЛНР. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Полиция ищет 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А. Их подозревают в убийстве неподалеку от луганского города Старобельск», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчины сразу же покинули место преступления.

Мужчины служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, который заключили на полгода еще в апреле. Местонахождение подозреваемых неизвестно. Отмечается, что ориентировки на мужчин отправлены в разные области.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Башкортостана. На данный момент официального подтверждения нет.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Причиной для возбуждения дела стал видеоролик, на котором бойцы ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР.

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Троих военных из Башкирии подозревают в убийстве на территории ЛНР. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Полиция ищет 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А. Их подозревают в убийстве неподалеку от луганского города Старобельск», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчины сразу же покинули место преступления. Мужчины служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, который заключили на полгода еще в апреле. Местонахождение подозреваемых неизвестно. Отмечается, что ориентировки на мужчин отправлены в разные области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Башкортостана. На данный момент официального подтверждения нет. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Причиной для возбуждения дела стал видеоролик, на котором бойцы ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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