Троих военных из Башкирии разыскивают по делу об убийстве в ЛНР

23 августа 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Telegram-канал Baza сообщил, что мужчины сбежали сразу после преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Троих военных из Башкирии подозревают в убийстве на территории ЛНР. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Полиция ищет 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А. Их подозревают в убийстве неподалеку от луганского города Старобельск», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчины сразу же покинули место преступления. Мужчины служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, который заключили на полгода еще в апреле. Местонахождение подозреваемых неизвестно. Отмечается, что ориентировки на мужчин отправлены в разные области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Башкортостана. На данный момент официального подтверждения нет. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Причиной для возбуждения дела стал видеоролик, на котором бойцы ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР.

Троих военных из Башкирии подозревают в убийстве на территории ЛНР. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Полиция ищет 33-летнего Илнара Н., 29-летнего Салавата Р. и 25-летнего Айдара А. Их подозревают в убийстве неподалеку от луганского города Старобельск», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчины сразу же покинули место преступления. Мужчины служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР по контракту, который заключили на полгода еще в апреле. Местонахождение подозреваемых неизвестно. Отмечается, что ориентировки на мужчин отправлены в разные области. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Башкортостана. На данный момент официального подтверждения нет. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после массового расстрела бойцами ВСУ пленных российских военнослужащих. Причиной для возбуждения дела стал видеоролик, на котором бойцы ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР.