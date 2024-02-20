В Курганской области будут судить челябинца, задушившего двух мужчин простыней

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Уголовное дело было направлено в суд Фото:

В Курганской области будут судить челябинца, которого обвиняют в том, что он 17 лет назад задушил простыней двух жителей Целинного района. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета России оперативно-розыскных и проверочных мероприятий удалось собрать доказательства, изобличающие вину обвиняемого, и установить очевидцев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

По версии следствия, мужчина в ноябре 2006 года задушил двоих мужчин и закопал их на приусадебном участке в селе Казак-Кочердык Целинного района, где находилось место жительства одной из жертв. Подозреваемого обнаружили в городе Еманжелинске Челябинской области. Выяснилось, что он ранее был судим. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Курганской области будут судить челябинца, которого обвиняют в том, что он 17 лет назад задушил простыней двух жителей Целинного района. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета России оперативно-розыскных и проверочных мероприятий удалось собрать доказательства, изобличающие вину обвиняемого, и установить очевидцев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. По версии следствия, мужчина в ноябре 2006 года задушил двоих мужчин и закопал их на приусадебном участке в селе Казак-Кочердык Целинного района, где находилось место жительства одной из жертв. Подозреваемого обнаружили в городе Еманжелинске Челябинской области. Выяснилось, что он ранее был судим. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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