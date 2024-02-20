В Курганской области будут судить челябинца, задушившего двух мужчин простыней

20 февраля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Уголовное дело было направлено в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области будут судить челябинца, которого обвиняют в том, что он 17 лет назад задушил простыней двух жителей Целинного района. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета России оперативно-розыскных и проверочных мероприятий удалось собрать доказательства, изобличающие вину обвиняемого, и установить очевидцев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. По версии следствия, мужчина в ноябре 2006 года задушил двоих мужчин и закопал их на приусадебном участке в селе Казак-Кочердык Целинного района, где находилось место жительства одной из жертв. Подозреваемого обнаружили в городе Еманжелинске Челябинской области. Выяснилось, что он ранее был судим. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Курганской области будут судить челябинца, которого обвиняют в том, что он 17 лет назад задушил простыней двух жителей Целинного района. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел и Следственного комитета России оперативно-розыскных и проверочных мероприятий удалось собрать доказательства, изобличающие вину обвиняемого, и установить очевидцев. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. По версии следствия, мужчина в ноябре 2006 года задушил двоих мужчин и закопал их на приусадебном участке в селе Казак-Кочердык Целинного района, где находилось место жительства одной из жертв. Подозреваемого обнаружили в городе Еманжелинске Челябинской области. Выяснилось, что он ранее был судим. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.