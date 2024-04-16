На трассе между Екатеринбургом и Пермью скопилась огромная пробка

16 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Водителям предложили объехать участок по соседней дороге Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Р-242 с 317-го по 326-й километр образовался затор из Екатеринбурга в сторону Перми. На участке проводят ремонтные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 317—326-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистам предлагают объехать пробку по трассе Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Дорожники призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в учреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-242 с 317-го по 326-й километр образовался затор из Екатеринбурга в сторону Перми. На участке проводят ремонтные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 317—326-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистам предлагают объехать пробку по трассе Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Дорожники призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в учреждении.