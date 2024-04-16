На трассе между Екатеринбургом и Пермью скопилась огромная пробка

На трассе Р-242 с 317-го по 326-й километр образовался затор из Екатеринбурга в сторону Перми. На участке проводят ремонтные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 317—326-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистам предлагают объехать пробку по трассе Первоуральск — Билимбай — Первомайское.
Дорожники призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в учреждении.
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