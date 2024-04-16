На трассе между Екатеринбургом и Пермью скопилась огромная пробка

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Водителям предложили объехать участок по соседней дороге Фото:

На трассе Р-242 с 317-го по 326-й километр образовался затор из Екатеринбурга в сторону Перми. На участке проводят ремонтные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 317—326-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистам предлагают объехать пробку по трассе Первоуральск — Билимбай — Первомайское.

Дорожники призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в учреждении.

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На трассе Р-242 с 317-го по 326-й километр образовался затор из Екатеринбурга в сторону Перми. На участке проводят ремонтные работы, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 317—326-й километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистам предлагают объехать пробку по трассе Первоуральск — Билимбай — Первомайское. Дорожники призвали планировать маршрут заранее. «Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — отметили в учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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