112: под завалами рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле — 9 человек

01 августа 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

На месте ЧП в Нижнем Тагиле под завалами могут находиться четыре ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле под завалами обрушенного из-за взрыва газа дома могут находиться девять человек. Четверо из них являются детьми, сообщает telegram-канал 112. «Девять человек, в том числе четыре ребенка, могут находиться под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома», — пишет telegram-канал. На данный момент известно о спасении трех взрослых и трех детей, все они госпитализированы. На месте ЧП продолжаются разборы завалов. Следственный комитет России по факту произошедшего в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место ЧП также направлены следователи и криминалисты, среди них специалисты из Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле под завалами обрушенного из-за взрыва газа дома могут находиться девять человек. Четверо из них являются детьми, сообщает telegram-канал 112. «Девять человек, в том числе четыре ребенка, могут находиться под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома», — пишет telegram-канал. На данный момент известно о спасении трех взрослых и трех детей, все они госпитализированы. На месте ЧП продолжаются разборы завалов. Следственный комитет России по факту произошедшего в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место ЧП также направлены следователи и криминалисты, среди них специалисты из Екатеринбурга.