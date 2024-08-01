112: под завалами рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле — 9 человек

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, лента ограждения, реанимация, скорая помощь
На месте ЧП в Нижнем Тагиле под завалами могут находиться четыре ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле под завалами обрушенного из-за взрыва газа дома могут находиться девять человек. Четверо из них являются детьми, сообщает telegram-канал 112.

«Девять человек, в том числе четыре ребенка, могут находиться под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома», — пишет telegram-канал. На данный момент известно о спасении трех взрослых и трех детей, все они госпитализированы. На месте ЧП продолжаются разборы завалов.

Следственный комитет России по факту произошедшего в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место ЧП также направлены следователи и криминалисты, среди них специалисты из Екатеринбурга.

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В Нижнем Тагиле под завалами обрушенного из-за взрыва газа дома могут находиться девять человек. Четверо из них являются детьми, сообщает telegram-канал 112. «Девять человек, в том числе четыре ребенка, могут находиться под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома», — пишет telegram-канал. На данный момент известно о спасении трех взрослых и трех детей, все они госпитализированы. На месте ЧП продолжаются разборы завалов. Следственный комитет России по факту произошедшего в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место ЧП также направлены следователи и криминалисты, среди них специалисты из Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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