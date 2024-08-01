112: под завалами рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле — 9 человек

В Нижнем Тагиле под завалами обрушенного из-за взрыва газа дома могут находиться девять человек. Четверо из них являются детьми, сообщает telegram-канал 112.
«Девять человек, в том числе четыре ребенка, могут находиться под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома», — пишет telegram-канал. На данный момент известно о спасении трех взрослых и трех детей, все они госпитализированы. На месте ЧП продолжаются разборы завалов.
Следственный комитет России по факту произошедшего в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место ЧП также направлены следователи и криминалисты, среди них специалисты из Екатеринбурга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.