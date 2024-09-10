На трассе Курган — Тюмень произошло смертельное ДТП. Фото

На трассе Курган — Тюмень водитель иномарки погиб после столкновения с трактором
© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария произошла в Исетском районе
Смертельная авария произошла в Исетском районе Фото:

Водитель автомобиля Toyota Avensis погиб, столкнувшись с трактором на 125 — километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Трагедия произошла сегодня на 125-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Автомобиль Toyota Avensis въехал в трактор „МТЗ“, затем его отбросило в кювет», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки, который не выбрал безопасную скорость движения и нарушил дистанцию. В результате ДТП также пострадали пассажиры Toyota. Они были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Смертельная авария произошла в Исетском районе
Смертельная авария произошла в Исетском районе
Фото:

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Водитель автомобиля Toyota Avensis погиб, столкнувшись с трактором на 125 — километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Трагедия произошла сегодня на 125-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Автомобиль Toyota Avensis въехал в трактор „МТЗ“, затем его отбросило в кювет», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки, который не выбрал безопасную скорость движения и нарушил дистанцию. В результате ДТП также пострадали пассажиры Toyota. Они были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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