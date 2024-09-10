Водитель автомобиля Toyota Avensis погиб, столкнувшись с трактором на 125 — километре трассы Курган — Тюмень. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Трагедия произошла сегодня на 125-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Автомобиль Toyota Avensis въехал в трактор „МТЗ“, затем его отбросило в кювет», — указано в сообщении Госавтоинспекции Тюменской области.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки, который не выбрал безопасную скорость движения и нарушил дистанцию. В результате ДТП также пострадали пассажиры Toyota. Они были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.
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