Какие выплаты получают жители новых российских территорий

Каждый день соцслужбы ЛНР принимают десятки заявлений

10 июля 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Жители Рубежного начали получать выплаты от государства Фото: Михаил Калянов © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители города Рубежное (ЛНР), находящегося в 30 км от передовой, после вхождения региона в состав России начали получать 25 видов пособий, в том числе за утрату имущества, ранения и гибель близких. Уже подано почти две тысячи заявлений. А с начала 2023 года сразу три семьи в городе получили выплаты за рождение ребенка. О помощи от государства жителям новых регионов в интервью URA.RU рассказала начальник управления труда и соцзащиты населения администрации Рубежного Виктория Чернявская. Город Рубежное находится в «красной зоне» — до позиций противника менее 30 километров, он очень сильно пострадал во время боев Фото: Михаил Калянов © URA.RU Город Рубежное находится в «красной зоне», до позиций ВСУ — менее 30 км. Во время освобождения с 16 марта по 13 мая2022 года очень сильно пострадала многоэтажная застройка, останки погибших мирных жителей до сих достают из-под руин. Частному сектору повезло чуть больше, но украинские снаряды продолжают каждый день падать в окрестностях города. На территории Рубежного действует особый пропускной режим, а мобильная связь и интернет отключены до отдельного разрешения главы ЛНР. — Виктория, сколько видов выплат получают сегодня жители Рубежного? Многие жители Рубежного лишились всего имущества из-за атак ВСУ Фото: Михаил Калянов © URA.RU — У нас около 25 видов выплат. Самая востребованная — компенсация утраченного имущества первой необходимости. Это холодильник, мебель, посуда — то, что нужно приобрести в первую очередь, чтобы нормально жить. На 1 июня мы приняли 1367 заявлений, 996 человек получили выплаты. И это не конец — в начале лета правительство ЛНР разрешило выплату компенсации всем собственникам и прописанным на жилплощади гражданам. До Нового года у нас будет горячая пора — сейчас получаем по 50 заявлений в день. — Какую сумму Россия выплачивает за потерянное имущество? — 100 тысяч рублей на одного человека. Причем до принятия постановления семья из родителей и двух детей получала выплату на одного человека, а трое оставались ни с чем. Сейчас право получить еще по 100 или 50 тысяч рублей за не полностью утраченное имущество имеют все члены семьи — они и обращаются к нам. Для людей, которые потеряли все, это очень хорошая поддержка. Несмотря на боевые действия, в этом году в Рубежном три семьи получили выплаты по рождению ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Полагается компенсация за потерянную недвижимость? — Конечно. За недвижимость жители отдельно получают компенсацию в зависимости от площади — 35 тысяч рублей за квадратный метр. За это идет самая большая выплата. Правда, на Херсонщине почему-то один «квадрат» оценивается в 85 тысяч рублей. — А что с социальными пособиями? — Пособия выплачиваются, у нас около тысячи получателей такой поддержки. Как правило, это многодетные семьи и люди с инвалидностью, но в этом году уже были три выплаты по рождению ребенка. Это много — люди все еще боятся возвращаться в город, пока население не превышает 20 тысяч человек. — Полагается ли компенсация за ранение, или выплата родственникам погибшего мирного жителя? Под завалами в городе до сих пор находят погибших Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Да, выплаты достойные — до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени полученного ранения или увечья. За погибшего гражданского родственникам полагается два миллиона рублей — на выплату имеют право только родители, супруг или несовершеннолетние дети. Порядка 100 человек уже получили такие выплаты, и это не конец. До сих пор разбирают завалы и находят погибших. — Будут ли вводить новые социальные выплаты? — Сейчас на подходе постановление о компенсации льгот ЖКХ для всех льготных категорий с привязкой к российскому закону о ветеранах. По сравнению с луганским расширился перечень категорий граждан, кому полагаются такие льготы. — Какие сложности были при оформлении выплат? Люди отдельно получают компенсацию за потерянное жилье Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Ни в одном городе Луганской Народной Республики нет таких разрушений, как у нас. Даже в Северодонецке сохранились архивы ЗАГСа, а у нас не сохранился ни один документ — все два этажа архива снесены и уничтожены пожаром. Приходится принимать ксерокопии документов, но их подтвердить невозможно. Ни у кого из коллег в новых регионах такой ситуации нет. — Какие-то случаи запомнились? Рубежное — один из самых разрушенных городов ЛНР. После боев не сохранился ни одни архив Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Как-то пришла бабушка, просто села и плачет — я не знаю, что делать. Оказалось, в переводе украинского свидетельства о рождении была ошибка, и она расстроилась. Мы ее успокоили и объяснили, что для жителей ЛНР не требуется перевод — бабушка уехала довольная и счастливая. — На вас огромная нагрузка — не тяжело? — Недовольные люди всегда будут. Бывает, приходят и говорят, что мы что-то не делаем — я всегда таких приглашаю на работу. Вакансий много, приходите, будем делать вместе. За последнее время приняла одного человека. Так что работа идет. Единственная проблема — техника, н даже без связи привыкли решать проблемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Рубежное (ЛНР), находящегося в 30 км от передовой, после вхождения региона в состав России начали получать 25 видов пособий, в том числе за утрату имущества, ранения и гибель близких. Уже подано почти две тысячи заявлений. А с начала 2023 года сразу три семьи в городе получили выплаты за рождение ребенка. О помощи от государства жителям новых регионов в интервью URA.RU рассказала начальник управления труда и соцзащиты населения администрации Рубежного Виктория Чернявская. Город Рубежное находится в «красной зоне», до позиций ВСУ — менее 30 км. Во время освобождения с 16 марта по 13 мая2022 года очень сильно пострадала многоэтажная застройка, останки погибших мирных жителей до сих достают из-под руин. Частному сектору повезло чуть больше, но украинские снаряды продолжают каждый день падать в окрестностях города. На территории Рубежного действует особый пропускной режим, а мобильная связь и интернет отключены до отдельного разрешения главы ЛНР. — Виктория, сколько видов выплат получают сегодня жители Рубежного? — У нас около 25 видов выплат. Самая востребованная — компенсация утраченного имущества первой необходимости. Это холодильник, мебель, посуда — то, что нужно приобрести в первую очередь, чтобы нормально жить. На 1 июня мы приняли 1367 заявлений, 996 человек получили выплаты. И это не конец — в начале лета правительство ЛНР разрешило выплату компенсации всем собственникам и прописанным на жилплощади гражданам. До Нового года у нас будет горячая пора — сейчас получаем по 50 заявлений в день. — Какую сумму Россия выплачивает за потерянное имущество? — Полагается компенсация за потерянную недвижимость? — Конечно. За недвижимость жители отдельно получают компенсацию в зависимости от площади — 35 тысяч рублей за квадратный метр. За это идет самая большая выплата. Правда, на Херсонщине почему-то один «квадрат» оценивается в 85 тысяч рублей. — А что с социальными пособиями? — Полагается ли компенсация за ранение, или выплата родственникам погибшего мирного жителя? — Да, выплаты достойные — до 500 тысяч рублей, в зависимости от степени полученного ранения или увечья. За погибшего гражданского родственникам полагается два миллиона рублей — на выплату имеют право только родители, супруг или несовершеннолетние дети. Порядка 100 человек уже получили такие выплаты, и это не конец. До сих пор разбирают завалы и находят погибших. — Будут ли вводить новые социальные выплаты? — Сейчас на подходе постановление о компенсации льгот ЖКХ для всех льготных категорий с привязкой к российскому закону о ветеранах. По сравнению с луганским расширился перечень категорий граждан, кому полагаются такие льготы. — Какие сложности были при оформлении выплат? Приходится принимать ксерокопии документов, но их подтвердить невозможно. Ни у кого из коллег в новых регионах такой ситуации нет. — Какие-то случаи запомнились? — Как-то пришла бабушка, просто села и плачет — я не знаю, что делать. Оказалось, в переводе украинского свидетельства о рождении была ошибка, и она расстроилась. Мы ее успокоили и объяснили, что для жителей ЛНР не требуется перевод — бабушка уехала довольная и счастливая. — На вас огромная нагрузка — не тяжело? — Недовольные люди всегда будут. Бывает, приходят и говорят, что мы что-то не делаем — я всегда таких приглашаю на работу. Вакансий много, приходите, будем делать вместе. За последнее время приняла одного человека. Так что работа идет. Единственная проблема — техника, н даже без связи привыкли решать проблемы.