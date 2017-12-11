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11 декабря 2017
13:43  11 декабря 2017 0

Певица Лера Массква вместе с сыном попала в больницу после пожара

У девушки ожоги рук и отравление угарным газомФОТО: страница певицы в Instagram

Певица Лера Массква госпитализирована после пожара в ее квартире. У девушки ожоги рук и отравление угарным газом.

Пожар случился ночью в квартире певицы на проспекте Маршала Жукова. Ее муж музыкант Павел Евлахов и сын Платон также получили травмы. Спасатели ликвидировали пожар, сообщает агентство Nation News.

Певицу знают благодаря хитам «7 этаж», «Разные», «Ялта». Певица родилась в Новом Уренгое, ей 29 лет, покорять сцену она приехала в Москву в 2002 году, напоминает «Утро.ру». Ее муж известен под псевдонимом Павел Чехов. Вместе с Васей Обломовым он записал трек «Ритмы окон», который стал саундтреком к фильму «Духless».

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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