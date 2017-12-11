Певица Лера Массква вместе с сыном попала в больницу после пожара

13:43 11 декабря 2017 0

У девушки ожоги рук и отравление угарным газом ФОТО: страница певицы в Instagram

Певица Лера Массква госпитализирована после пожара в ее квартире. У девушки ожоги рук и отравление угарным газом.

Пожар случился ночью в квартире певицы на проспекте Маршала Жукова. Ее муж музыкант Павел Евлахов и сын Платон также получили травмы. Спасатели ликвидировали пожар, сообщает агентство Nation News.

Певицу знают благодаря хитам «7 этаж», «Разные», «Ялта». Певица родилась в Новом Уренгое, ей 29 лет, покорять сцену она приехала в Москву в 2002 году, напоминает «Утро.ру». Ее муж известен под псевдонимом Павел Чехов. Вместе с Васей Обломовым он записал трек «Ритмы окон», который стал саундтреком к фильму «Духless».