{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 февраля 2018
22 февраля 2018
01:49  23 февраля 2018 0

«Подозревать тех, с кем соревнуешься, некорректно». Бьорндален вступился за тюменских лыжников

Александр Большунов и Денис Спицов стали серебряными призерами в командном спринтеФото: Дмитрий Губерниев, Instsgram

По словам восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена, какие-либо намеки на то, что россиянин Денис Спицов мог нечестно завоевать серебряную медаль, выглядят глупо. Кроме того, норвежский спортсмен, отвечая французу Морису Манифика, заметил, что подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень-то корректно.

«Тем, кто долгие годы бегает „чистым“, не нужно ничего подтверждать, приводит слова Бьюрндалена „Газета.ру“. — Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были „чистыми“, в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно».

Напомним, воспитанники Тюменского центра спортивной подготовки Александр Большунов и Денис Спицов выиграли серебряные медали в финале командного спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как ранее сообщало «URA.RU», победу одержали норвежцы, одолев дистанцию за 15 минут и 56,26 секунды. Россияне отстали на 1,71 секунды завоевав серебро. Третьими пришли французы.

Ранее французский лыжник Морис Манифика заявил, что Спицов использует допинг, и в скором времени его на этом поймают, передает «Экономика сегодня».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров