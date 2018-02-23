01:49 23 февраля 2018 0

Александр Большунов и Денис Спицов стали серебряными призерами в командном спринте Фото: Дмитрий Губерниев, Instsgram

По словам восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена, какие-либо намеки на то, что россиянин Денис Спицов мог нечестно завоевать серебряную медаль, выглядят глупо. Кроме того, норвежский спортсмен, отвечая французу Морису Манифика, заметил, что подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень-то корректно.

«Тем, кто долгие годы бегает „чистым“, не нужно ничего подтверждать, приводит слова Бьюрндалена „Газета.ру“. — Россия тут не эталон. Но этот намек Манифика кажется мне глупым. Уверен: те, кто вышел на старт в Пхенчхане, были „чистыми“, в противном случае их просто не допустили бы. Ваш спорт в фокусе всего мира в смысле допинга, такое просто невозможно. А подозревать тех, с кем соревнуешься, не очень корректно».

Напомним, воспитанники Тюменского центра спортивной подготовки Александр Большунов и Денис Спицов выиграли серебряные медали в финале командного спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Как ранее сообщало «URA.RU», победу одержали норвежцы, одолев дистанцию за 15 минут и 56,26 секунды. Россияне отстали на 1,71 секунды завоевав серебро. Третьими пришли французы.

Ранее французский лыжник Морис Манифика заявил, что Спицов использует допинг, и в скором времени его на этом поймают, передает «Экономика сегодня».