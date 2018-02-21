Тюменские лыжники выиграли «серебро» на Олимпиаде

16:24 21 февраля 2018 3

Россияне получили очередную медаль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов выиграли серебряные медали в финале командного спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Как сообщает RT, победу одержали норвежцы, одолев дистанцию за 15 минут 56,26 секунды. Россияне отстали на 1,71 секунды. Третьими пришли французы.

Большунов и Спицов — воспитанники Тюменского центра спортивной подготовки. Ранее они вместе с лыжниками Андреем Ларьковым и Алексеем Червоткиным заняли второе место в эстафете 4×10 км. Они уступили спортсменам из Норвегии.