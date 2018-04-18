24 часа за рулем: российские автолюбители поедут на легендарную гонку во Францию

12:26 18 апреля 2018 0

«Газпромнефть» предлагает получить шанс выиграть поездку на гонку во Францию Фото: «Газпромнефть»

На заправочных станциях сети «Газпромнефть» стартовала акция «Рвани в Ле-Ман», участники которой получат шанс отправиться на самую знаменитую гонку «24 часа Ле-Мана» во Францию. Мероприятие состоится с 16 по 17 июня.

Оказаться на трибунах Ле-Мана и своими глазами увидеть легендарную гонку смогут пять победителей акции. Для участия нужно с 16 апреля по 20 мая 2018 года заправлять свой автомобиль премиальным топливом G-Drive и регистрировать чеки на сайте акции. Чем больше чеков вы успеете зарегистрировать, тем выше будут шансы на победу. Также среди участников разыграют тысячу дополнительных призов — по 1000 бонусных баллов на карту.

«24 часа Ле-Мана» — старейшая и самая знаменитая гонка на выносливость. Она проходит во Франции с 1923 года и продолжается ровно сутки. В экипаже команды — три пилота. Они сменяют друг друга не реже чем раз в четыре часа: пока один за рулем, другие могут отдохнуть и даже поспать. А вот болид в ходе гонки сменить нельзя. Машины, получившие серьезные повреждения, выбывают из соревнований, что часто приводит к непредсказуемым и даже драматичным поворотам.

В этом году в «24 часа Ле-Мана» участвует российская команда G-Drive Racing, чемпион мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) 2015 года. Она выставит на трассу два экипажа на прототипах Oreca 07 категории LMP2. Победители акции «Рвани в Ле-Ман» смогут познакомиться с командой пилотов G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, посетив зону пит-лейн.

В прошлом году «Газпромнефть» уже разыгрывала поездки в Ле-Ман. Среди победителей, посетивших гонку, был екатеринбуржец Евгений Русин — с собой во Францию он взял сына.

Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения — здесь

На правах рекламы

Фото: «Газпромнефть»

Фото: «Газпромнефть»

Фото: «Газпромнефть»

Фото: «Газпромнефть»