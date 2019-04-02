Чубайс не приедет: заседание совета Ельцин Центра в Екатеринбурге отменили

Заседание перенесли на неопределенный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заседание попечительского совета фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина», запланированное на 9 апреля, отменили. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе центра.

«Изменились графики участников, без которых провести совет нельзя», — отметили в Ельцин Центре. Новая дата заседания пока не называется. Предполагается, что теперь оно пройдет в мае.

Ранее сообщалось, что на совет Ельцин Центра в Екатеринбурге приедут в том числе председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, а также руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. На заседании планировалось обсудить отчет о работе центра и систематическую критику в его адрес.