Итог закрытой встречи Медведева и Решетникова — пермский город получил специальный статус

Пермский город Нытва получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба главы региона. Присвоение нового статуса стало главным итогом встречи в Перми премьер-министра России Дмитрия Медведева с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
Закрытая встреча продолжалась несколько минут. Сразу после ее окончания стало известно, что Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, касающееся Нытвы.
Ранее статус ТОСЭР в Пермском крае получил город Чусовой. Для бизнеса это возможность вести деятельность на данной территории на привлекательных условиях. Инициаторы инвестиционных проектов в ТОСЭР имеют право получить значительные налоговые льготы.