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Итог закрытой встречи Медведева и Решетникова — пермский город получил специальный статус

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 19:36
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Медведев подписал распоряжение о присвоении нового статуса НытвеФото: пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский город Нытва получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), сообщает пресс-служба главы региона. Присвоение нового статуса стало главным итогом встречи в Перми премьер-министра России Дмитрия Медведева с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

Закрытая встреча продолжалась несколько минут. Сразу после ее окончания стало известно, что Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, касающееся Нытвы.

Ранее статус ТОСЭР в Пермском крае получил город Чусовой. Для бизнеса это возможность вести деятельность на данной территории на привлекательных условиях. Инициаторы инвестиционных проектов в ТОСЭР имеют право получить значительные налоговые льготы.

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