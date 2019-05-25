Юлия Михалкова предлагает больше бегать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, в чем таится секрет ее стройных ног. на своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок в розовом боди и красных полуботинках на высоком каблуке, показав, но всей красе свои ноги.

«Открою большую тайну — секрета нет… Больше бегать, меньше есть вредного и все. Вы, наверное, уже видели Stories мои из зала?! Это всего лишь маленькая часть. А если не получается не есть — не заморачивайтесь. В конце концов, всегда можно „взять“ интеллектом и чувством юмора», — отметила Михалкова.

«А как же лошадиная сила.....все я расстроилась», — посетовала на отсутствие секрета prok3697. «Странно, что я парень и читаю про секрет стройных ног», — удивился Иван Сорокин. «Ножки огонь!», — признает Николай.

Ранее Михалкова рассказала, что участники шоу «Уральских пельменей» перессорились из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга.