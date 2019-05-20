Актеры «Уральских пельменей» переругались из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 01:47
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, музей россия моя история
Юлия Михалкова считает, что для решения по строительству храма участникам конфликта не хватает любви к городуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как коллектив перессорился из-за спора о строительстве храма в сквере у театра драмы в центре Екатеринбурга. По ее словам, актеры отказывались выходить вместе на сцену, если их точки зрения по этому вопросу не совпадали.

«Репетиции прерывались громкими спорами: „я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бубубу“ — вот такие „диалоги“. Целую неделю я общалась практически со всеми участниками этой истории. С теми, кто за храм и теми, кто за сквер. Внимательно всех слушала, уточняла, раздумывала» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.

Актриса призналась, что побывала на одном из несанкционированных митингов, для этого ей пришлось неприметно одеться, чтобы никто не узнал. «В этой громкой и ПОУЧИТЕЛЬНОЙ для всех истории сплелось все, что только можно. Цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность… К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела Любви… Не в этом ли ответ на вопрос, почему все произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?», — спрашивает своих подписчиков Михалкова.

«Только сатана воюет с храмами, и только он! Храму быть! И сквер останется, но он будет чуть короче. Сносите ельцин-центр!», — отвечает актрисе ik.sobol. «Придется выбирать, для всех хорошенькой не остаться», — пишет nina.nina66666.

Начавшиеся 13 мая в сквере у театра драмы работы по возведению храма стали причиной несанкционированных акций протеста. Защитники сквера после вмешательства президента РФ Владимира Путина добились от городских властй проведения опроса, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал 20 мая огласить список мест, куда можно было бы перенести стройку.

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"За Храм/за сквер" Многотысячный, многодневный спор Екатеринбурга прокатился эхом по всей стране и всем СМИ. Город гудел, как улей. Забейте в яндекс "Екатеринбург" и вы ощутите масштаб! Даже наш дружный коллектив Уральских Пельменей не обошла стороной эта буря. Репетиции прерывались громкими спорами: "я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бубубу" - вот такие "диалоги". Целую неделю я общалась практически со всеми участниками этой истории. С теми, кто за храм и теми, кто за сквер. Внимательно всех слушала, уточняла, раздумывала. Скажу больше. Чтобы всерьез разобраться, в третий вечер я даже сходила к драмтеатру, мне было важно увидеть и прочувствовать, что там происходит, о чем поют горожане. Чтобы спокойно слиться с пейзажем я неприметно оделась: джинсы, кепка, курточка. Впервые никто не узнал ????? Что я поняла? В этой громкой и ПОУЧИТЕЛЬНОЙ для всех истории сплелось всё, что только можно. Цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность... К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела Любви. Не почувствала ее. Страсть - да. Любовь - нет. Но ведь Любовь - это самое главное, основа основ. Не в этом ли ответ на вопрос, почему всё произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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