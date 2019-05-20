Актеры «Уральских пельменей» переругались из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга

Юлия Михалкова считает, что для решения по строительству храма участникам конфликта не хватает любви к городу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как коллектив перессорился из-за спора о строительстве храма в сквере у театра драмы в центре Екатеринбурга. По ее словам, актеры отказывались выходить вместе на сцену, если их точки зрения по этому вопросу не совпадали.

«Репетиции прерывались громкими спорами: „я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бубубу“ — вот такие „диалоги“. Целую неделю я общалась практически со всеми участниками этой истории. С теми, кто за храм и теми, кто за сквер. Внимательно всех слушала, уточняла, раздумывала» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.), — написала Юлия Михалкова на своей странице в Instagram.

Актриса призналась, что побывала на одном из несанкционированных митингов, для этого ей пришлось неприметно одеться, чтобы никто не узнал. «В этой громкой и ПОУЧИТЕЛЬНОЙ для всех истории сплелось все, что только можно. Цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность… К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела Любви… Не в этом ли ответ на вопрос, почему все произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?», — спрашивает своих подписчиков Михалкова.

«Только сатана воюет с храмами, и только он! Храму быть! И сквер останется, но он будет чуть короче. Сносите ельцин-центр!», — отвечает актрисе ik.sobol. «Придется выбирать, для всех хорошенькой не остаться», — пишет nina.nina66666.