Сергей Минаев оценил креатив челябинского депутата Фото: Сергей Корсаков / wikipedia.org / © URA.RU

Главный редактор русского Esquire и писатель Сергей Минаев высмеял нашумевший праздник 1 сентября в челябинском поселке Новосинеглазово, где приглашенные депутатом гордумы Виталием Паутовым музыканты исполнили перед школьниками «алкогольные хиты» Григория Лепса и Сергея Шнурова. Солист со сцены назвал День знаний поводом выпить, чем шокировал жителей поселка.

«Местный депутат Виталий Паутов пригласил кавер-группу „Сентябрь“, и она скрасила своими шелковистыми голосами и заливистыми гитарами этот детский праздник. Как вы думаете, какие песни они исполнили? — говорит Минаев в ролике, опубликованном на его youtube-канале. — „Учат в школе, учат в школе?“ или там „Школьная пора и при всякой погоде“, которые вы привыкли слушать на школьных линейках? Вы не угадали. Песню группы „Ленинград“ со строчками „наверное, был я бухой“ и песню всеми любимого Лепса, которая называется „Рюмка водки на столе“».

Минаев поставил челябинский праздник в один ряд с показательным задержанием, устроенным ОМОНом на гимназической линейке в Санкт-Петербурге и приглашением новоуренгойских школьников в кальянную. «Школьников с детства учат суровым российским будням — ОМОН, кальян и в конце рюмка водки. И, наверное, это правильно», — резюмирует Минаев.

Жители Новосинеглазово, судя по реакции в соцсетях, эту точку зрения не разделяют. От них досталось и Паутову, и его коллеге из Госдумы единороссу Анатолию Литовченко, на свою беду перед концертом поздравившим со сцены собравшихся. Сам Паутов объяснил «URA.RU», что «недетские» песни исполняли после праздничного концерта по заказу молодежи, уже вышедшей из школьного возраста.

Видео: youtube-канал Сергея Минаева