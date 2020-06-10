Скончался сатирик Трушкин. У него был диагностирован COVID-19

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Он был подключен к аппарату ИВЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скончался российский писатель-сатирик Анатолий Трушкин. По словам юмориста Владимира Винокура, он был гениальным человеком.

«Трушкин — это корифей, последний из могикан, это старшее поколение наших авторов, прекрасный писатель, сатирик, великолепный человек, скромный, добрый. А еще — суперталантливый. Ушел гениальный мужик», — приводит слова Винокура «Федеральное агентство новостей».

Трушкин был госпитализирован с COVID-19. Писатель провел три недели в реанимации, заболевание протекало в тяжелой форме, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем ненадолго ему стало лучше, однако 9 июня сатирик скончался на 79-м году жизни.

Трушкин родился в Челябинске, выступал на сцене со своими произведениями и писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Клары Новиковой и других юмористов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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