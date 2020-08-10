Отставка в УМВД Екатеринбурга повлияет на тюменскую полицию

В рамках продолжающейся ротации в главке полиции Екатеринбурга замначальника УВД по охране общественного порядка Александр Дмитриев может переехать в другой регион. Как сообщил источник URA.RU в силовой среде, Дмитриев получил предложение из Тюмени — его готовят на пост замглавы тюменского областного управления полиции.
«Дмитриеву предложили переехать в Тюменскую область — стать замначальника регионального управления МВД. Он пока не принял решение», — поделился инсайдер. Предполагается, что, если Дмитриев, работающий в должности последние несколько лет, примет предложение, его место в УМВД займет силовик из тверской команды нового начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова.
В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу воздержались от комментариев. В тюменском главе полиции обещали прокомментировать информацию позднее.
Ранее URA.RU сообщало о других кадровых перестановках в полиции Екатеринбурга в связи со сменой руководства весной 2020 года. Так, ожидается, что в ближайшее время сменятся начальники как минимум пяти городских отделов полиции. Кроме того, инсайдеры сообщают о грядущем переходе в свердловский главк МВД начальника полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко.
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