Отставка в УМВД Екатеринбурга повлияет на тюменскую полицию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Подполковник Александр Дмитриев пока не принял решение о переезде в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках продолжающейся ротации в главке полиции Екатеринбурга замначальника УВД по охране общественного порядка Александр Дмитриев может переехать в другой регион. Как сообщил источник URA.RU в силовой среде, Дмитриев получил предложение из Тюмени — его готовят на пост замглавы тюменского областного управления полиции.

«Дмитриеву предложили переехать в Тюменскую область — стать замначальника регионального управления МВД. Он пока не принял решение», — поделился инсайдер. Предполагается, что, если Дмитриев, работающий в должности последние несколько лет, примет предложение, его место в УМВД займет силовик из тверской команды нового начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова.

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу воздержались от комментариев. В тюменском главе полиции обещали прокомментировать информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало о других кадровых перестановках в полиции Екатеринбурга в связи со сменой руководства весной 2020 года. Так, ожидается, что в ближайшее время сменятся начальники как минимум пяти городских отделов полиции. Кроме того, инсайдеры сообщают о грядущем переходе в свердловский главк МВД начальника полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...