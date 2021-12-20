Чиновница мэрии Челябинска подарила конфеты Якубовичу

20 декабря 2021 в 10:45 Размер текста - 17 +

Подаренные конфеты назывались «Метеорит» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Сотрудница мэрии Челябинска Сания Галимова, приняла участие в капитал-шоу «Поле Чудес» и подарила Леониду Якубовичу конфеты, с символичным для города названием «Метеорит». Программа вышла в эфир вечером 17 декабря. «Хочу подарить вам подарки. Нет, не кусок асфальта, а кусок Челябинского метеорита. Все помнят, что в 2013 году 15 февраля в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Наши челябинские кондитеры не оставили это событие в стороне», — презентовала подарок Галимова. В момент игры Галимовой выпал сектор «приз», однако чиновница отказалась от него. По словам участницы, она хочет играть. За три подряд угаданные буквы Галимова получила право на две шкатулки. Не колеблясь, она угадала шкатулку с деньгами. В итоге Галимова стала победителем третьей тройки игроков, и попала в финал шоу. В финале игры Галимова вновь получила право на две шкатулки. Однако, во второй раз угадать шкатулку с деньгами не удалось. Когда в загаданном слове оставалось отгадать три буквы, Галимова ошиблась, и в итоге проиграла. В мэрии Челябинска чиновница занимает должность ведущего специалиста в комитете дорожного хозяйства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудница мэрии Челябинска Сания Галимова, приняла участие в капитал-шоу «Поле Чудес» и подарила Леониду Якубовичу конфеты, с символичным для города названием «Метеорит». Программа вышла в эфир вечером 17 декабря. «Хочу подарить вам подарки. Нет, не кусок асфальта, а кусок Челябинского метеорита. Все помнят, что в 2013 году 15 февраля в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Наши челябинские кондитеры не оставили это событие в стороне», — презентовала подарок Галимова. В момент игры Галимовой выпал сектор «приз», однако чиновница отказалась от него. По словам участницы, она хочет играть. За три подряд угаданные буквы Галимова получила право на две шкатулки. Не колеблясь, она угадала шкатулку с деньгами. В итоге Галимова стала победителем третьей тройки игроков, и попала в финал шоу. В финале игры Галимова вновь получила право на две шкатулки. Однако, во второй раз угадать шкатулку с деньгами не удалось. Когда в загаданном слове оставалось отгадать три буквы, Галимова ошиблась, и в итоге проиграла. В мэрии Челябинска чиновница занимает должность ведущего специалиста в комитете дорожного хозяйства.