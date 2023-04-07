На отдых нефтеюганских детей в Тюмени ХМАО потратит миллионы рублей

07 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Администрация Нефтеюганска планирует отправить детей на отдых во все четыре смены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Летом в Ишимском районе Тюменской области отдохнут почти 200 детей из Нефтеюганска. Правительство ХМАО планирует потратить на эти цели 9,1 миллион рублей, говорится в сообщении о закупке на едином портале госзакупок. «Лот № 0187300012823000304 — Оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в возрасте от 6 до 17 лет. Начальная цена закупки — 9,1 млн рублей, заявки принимаются до 24.04.2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, говорится, что продолжительность каждого заезда не должна быть меньше, чем 21 день, а стоимость одной путевки не должна превышать 45,3 тыс. рублей. Всего администрация Нефтеюганска планирует закупить 192 путевки, по 48 в каждую из четырех смен. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области планируют отдохнуть отставные арбитражные судьи из Ленинградской области. Девять путевок в санаторий «Сибирь» обойдутся им в 1,14 млн рублей.

Летом в Ишимском районе Тюменской области отдохнут почти 200 детей из Нефтеюганска. Правительство ХМАО планирует потратить на эти цели 9,1 миллион рублей, говорится в сообщении о закупке на едином портале госзакупок. «Лот № 0187300012823000304 — Оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в возрасте от 6 до 17 лет. Начальная цена закупки — 9,1 млн рублей, заявки принимаются до 24.04.2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, говорится, что продолжительность каждого заезда не должна быть меньше, чем 21 день, а стоимость одной путевки не должна превышать 45,3 тыс. рублей. Всего администрация Нефтеюганска планирует закупить 192 путевки, по 48 в каждую из четырех смен. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области планируют отдохнуть отставные арбитражные судьи из Ленинградской области. Девять путевок в санаторий «Сибирь» обойдутся им в 1,14 млн рублей.