На отдых нефтеюганских детей в Тюмени ХМАО потратит миллионы рублей

Летом в Ишимском районе Тюменской области отдохнут почти 200 детей из Нефтеюганска. Правительство ХМАО планирует потратить на эти цели 9,1 миллион рублей, говорится в сообщении о закупке на едином портале госзакупок.
«Лот № 0187300012823000304 — Оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в возрасте от 6 до 17 лет. Начальная цена закупки — 9,1 млн рублей, заявки принимаются до 24.04.2023 года», — говорится в сообщении.
В документах, приложенных к закупке, говорится, что продолжительность каждого заезда не должна быть меньше, чем 21 день, а стоимость одной путевки не должна превышать 45,3 тыс. рублей. Всего администрация Нефтеюганска планирует закупить 192 путевки, по 48 в каждую из четырех смен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области планируют отдохнуть отставные арбитражные судьи из Ленинградской области. Девять путевок в санаторий «Сибирь» обойдутся им в 1,14 млн рублей.
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