Производители «тюменской матрешки» наращивают объемы экспорта в соседние страны

14 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Вместе с увеличением оборота, растет и количество нарушений таможенного законодательства Фото: Анна Майорова © URA.RU Производители «тюменской матрешки» за полгода увеличили экспорт своей продукции почти в два раза. Об этом сообщает на сайте региональное отделение федеральной таможенной службы. «В первом полугодии 2023 года весовой объем взаимной торговли предпринимателей региона деятельности таможни со странами Евразийского экономического союза увеличился на 65%. При этом импорт вырос на 2%, экспорт на 85%», — говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с товарооборотом растет и количество нарушений. В частности, бизнес уклоняется от уплаты таможенных сборов, незаконно перевозит лесоматериалы и другую продукцию. Все изъятое в ходе таможенного контроля передают социальным службам «матрешки» либо в зону СВО.

Производители «тюменской матрешки» за полгода увеличили экспорт своей продукции почти в два раза. Об этом сообщает на сайте региональное отделение федеральной таможенной службы. «В первом полугодии 2023 года весовой объем взаимной торговли предпринимателей региона деятельности таможни со странами Евразийского экономического союза увеличился на 65%. При этом импорт вырос на 2%, экспорт на 85%», — говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с товарооборотом растет и количество нарушений. В частности, бизнес уклоняется от уплаты таможенных сборов, незаконно перевозит лесоматериалы и другую продукцию. Все изъятое в ходе таможенного контроля передают социальным службам «матрешки» либо в зону СВО.